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Демилитаризованы 850 оккупантов, 7 танков, 14 БМП и 17 артиллерийских систем РФ – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
22.11.2023, 08:00
Демилитаризованы 850 оккупантов, 7 танков, 14 БМП и 17 артиллерийских систем РФ – Генштаб - Фото
Фото - Генеральный штаб ВСУ/Facebook

За прошедшие сутки безвозвратные потери армии РФ в Украине составили 850 человек, уничтожены также семь танков, 14 БМП и 17 артиллерийских систем, сообщает Генштаб ВСУ

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Ориентировочные потери врага после начала полномасштабного вторжения составили:

→ личного состава — примерно 320 670 (+850);
→ танков — 5446 (+7);
→ боевых бронированных машин — 10 188 (+14) ;
→ артиллерийских систем — 7769 (+17);
→ РСЗО — 899;
→ средств ПВО — 589 (+1);
→ самолетов — 323;
→ вертолетов — 324;
→ БпЛА оперативно-тактического уровня — 5784 (+13);
→ крылатых ракет — 1564;
→ кораблей/катеров — 22;
→ подлодок — 1;
→ автомобильной техники и автоцистерн — 10 159 (+25);
→ специальной техники — 1105 (+7).

Военные потери армии РФ на 22 ноября 2023 года (Инфографика – Генштаб ВСУ)

20 ноября в Генштабе сообщили, что ЗСУ удерживают плацдарм на левом берегу Днепра в Херсонской области, россияне контратакуют и перебрасывают резервы.

Читайте также: ВСУ продвинулись до 8 км на левом берегу, минометы уже не достают. Но у РФ есть артиллерия

Сергей Бережной
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