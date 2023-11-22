Демилитаризованы 850 оккупантов, 7 танков, 14 БМП и 17 артиллерийских систем РФ – Генштаб
За прошедшие сутки безвозвратные потери армии РФ в Украине составили 850 человек, уничтожены также семь танков, 14 БМП и 17 артиллерийских систем, сообщает Генштаб ВСУ.
Ориентировочные потери врага после начала полномасштабного вторжения составили:
→ личного состава — примерно 320 670 (+850);
→ танков — 5446 (+7);
→ боевых бронированных машин — 10 188 (+14) ;
→ артиллерийских систем — 7769 (+17);
→ РСЗО — 899;
→ средств ПВО — 589 (+1);
→ самолетов — 323;
→ вертолетов — 324;
→ БпЛА оперативно-тактического уровня — 5784 (+13);
→ крылатых ракет — 1564;
→ кораблей/катеров — 22;
→ подлодок — 1;
→ автомобильной техники и автоцистерн — 10 159 (+25);
→ специальной техники — 1105 (+7).
20 ноября в Генштабе сообщили, что ЗСУ удерживают плацдарм на левом берегу Днепра в Херсонской области, россияне контратакуют и перебрасывают резервы.
- 17 ноября в Морской пехоте ВСУ заявили о закреплении на трех плацдармах на левом берегу Днепра в Херсонской области.
- В разведке предположили, что российские оккупанты будут пытаться перегруппироваться на левобережье Херсонской области в ответ на закрепление.
- В вечерней сводке Генштаба 17 ноября говорилось, что Силы обороны проводят мероприятия по расширению плацдарма на левом берегу.
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