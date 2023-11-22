Демилитаризованы 850 оккупантов, 7 танков, 14 БМП и 17 артиллерийских систем РФ – Генштаб

За прошедшие сутки безвозвратные потери армии РФ в Украине составили 850 человек, уничтожены также семь танков, 14 БМП и 17 артиллерийских систем, сообщает Генштаб ВСУ.

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Ориентировочные потери врага после начала полномасштабного вторжения составили:

→ личного состава — примерно 320 670 (+850);

→ танков — 5446 (+7);

→ боевых бронированных машин — 10 188 (+14) ;

→ артиллерийских систем — 7769 (+17);

→ РСЗО — 899;

→ средств ПВО — 589 (+1);

→ самолетов — 323;

→ вертолетов — 324;

→ БпЛА оперативно-тактического уровня — 5784 (+13);

→ крылатых ракет — 1564;

→ кораблей/катеров — 22;

→ подлодок — 1;

→ автомобильной техники и автоцистерн — 10 159 (+25);

→ специальной техники — 1105 (+7).

20 ноября в Генштабе сообщили, что ЗСУ удерживают плацдарм на левом берегу Днепра в Херсонской области, россияне контратакуют и перебрасывают резервы.

17 ноября в Морской пехоте ВСУ заявили о закреплении на трех плацдармах на левом берегу Днепра в Херсонской области.

В разведке предположили, что российские оккупанты будут пытаться перегруппироваться на левобережье Херсонской области в ответ на закрепление.

В вечерней сводке Генштаба 17 ноября говорилось, что Силы обороны проводят мероприятия по расширению плацдарма на левом берегу.

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