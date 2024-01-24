Вісім головних новин України та світу на 19:00 24 січня
1. Трамп виграв праймериз у Нью-Гемпширі. Байден: На карту поставлено всю нашу демократію. 45-й президент Дональд Трамп переміг на праймериз Республіканської партії у штаті Нью-Гемпшир, перед цим він здобув перемогу в Айові (детальніше).
2. США: Загроза поразки України є реальною, якщо припинити передавати їй озброєння. У Міноборони США заявили, що загроза поразки України у війні проти Росії є реальною у разі припинення військової допомоги Києву (детальніше).
3. Вивели з ладу три Ту-22М3. Група ГУР пройшла 600 км територією Росії — деталі операції. У серпні 2023 року диверсійна група Головного управління розвідки під командуванням полковника Олега Бабія пройшла пішки понад 600 км територією Росії й вивела з ладу три дальні бомбардувальники Ту-22М3 (детальніше).
4. Під Бєлгородом влетів у землю літак Іл-76. Він повністю знищений, екіпаж загинув — відео падіння. У Бєлгородській області Росії впав російський транспортний літак Іл-76, який окупанти використовують для перевезення військових вантажів (детальніше).
5. ГУР не знає, хто перебував на борту російського Іл-76 і в якій кількості. Що ще відомо. Пресслужба Головного управління розвідки Міноборони заявила, що не має правдивої та вичерпної інформації щодо того, хто саме перебував на борту транспортного літака Іл-76, який впав у Бєлгородській області (детальніше).
6. Шмигаль: Фіцо пообіцяв не блокувати продаж зброї Україні й підтримати 50 млрд євро. Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо на переговорах з главою Кабінету міністрів України Денисом Шмигалем пообіцяв не блокувати продаж зброї та підтримати програму фінансової допомоги України з боку Євросоюзу (детальніше).
7. Фіцо передав Україні пропозицію від Slovnaft. Шмигаль каже, що це вплине на всю Європу. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна отримала пропозицію від словацького оператора Slovnaft, деталі якої буде повідомлено пізніше (детальніше).
8. Гроші та зброя: ЄС готує великий пакет допомоги Україні під 24 лютого — Financial Times. ЄС готує додаткові санкції проти Росії та фінансову підтримку для Києва напередодні других роковин повномасштабного вторгнення РФ, намагаючись відновити зменшення обсягів західної допомоги Україні (детальніше).
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