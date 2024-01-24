Вісім головних новин України та світу на 19:00 24 січня

У ГУР немає правдивої інформації щодо того, хто саме перебував на борту транспортного літака Іл-76, а ЄС готує додаткові санкції проти Росії

Іл-76 (Фото: росЗМІ)

1. Трамп виграв праймериз у Нью-Гемпширі. Байден: На карту поставлено всю нашу демократію. 45-й президент Дональд Трамп переміг на праймериз Республіканської партії у штаті Нью-Гемпшир, перед цим він здобув перемогу в Айові (детальніше).

2. США: Загроза поразки України є реальною, якщо припинити передавати їй озброєння. У Міноборони США заявили, що загроза поразки України у війні проти Росії є реальною у разі припинення військової допомоги Києву (детальніше).

3. Вивели з ладу три Ту-22М3. Група ГУР пройшла 600 км територією Росії — деталі операції. У серпні 2023 року диверсійна група Головного управління розвідки під командуванням полковника Олега Бабія пройшла пішки понад 600 км територією Росії й вивела з ладу три дальні бомбардувальники Ту-22М3 (детальніше).

4. Під Бєлгородом влетів у землю літак Іл-76. Він повністю знищений, екіпаж загинув — відео падіння. У Бєлгородській області Росії впав російський транспортний літак Іл-76, який окупанти використовують для перевезення військових вантажів (детальніше).

5. ГУР не знає, хто перебував на борту російського Іл-76 і в якій кількості. Що ще відомо. Пресслужба Головного управління розвідки Міноборони заявила, що не має правдивої та вичерпної інформації щодо того, хто саме перебував на борту транспортного літака Іл-76, який впав у Бєлгородській області (детальніше).

6. Шмигаль: Фіцо пообіцяв не блокувати продаж зброї Україні й підтримати 50 млрд євро. Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо на переговорах з главою Кабінету міністрів України Денисом Шмигалем пообіцяв не блокувати продаж зброї та підтримати програму фінансової допомоги України з боку Євросоюзу (детальніше).

7. Фіцо передав Україні пропозицію від Slovnaft. Шмигаль каже, що це вплине на всю Європу. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна отримала пропозицію від словацького оператора Slovnaft, деталі якої буде повідомлено пізніше (детальніше).

8. Гроші та зброя: ЄС готує великий пакет допомоги Україні під 24 лютого — Financial Times. ЄС готує додаткові санкції проти Росії та фінансову підтримку для Києва напередодні других роковин повномасштабного вторгнення РФ, намагаючись відновити зменшення обсягів західної допомоги Україні (детальніше).

Читайте тексти дня:

Трамп створив новий мем – цього разу про ППО. Які ще його обмовки стали відомими

Яким буває вік і чи можна змінити темпи старіння. Пояснюють психолог і генетик

Хто такий MrBeast. Що відомо про короля YouTube, який роздає мільйони доларів

Вчитель девелоперів: місто має стати замовником майбутнього життя, а не корупції

Таємниці рибних аукціонів. Яким курсом прямує єРиба