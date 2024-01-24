Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 24 января

У ГУР нет правдивой информации о том, кто именно находился на борту транспортного самолета Ил-76, а ЕС готовит дополнительные санкции против России

Ил-76 (Фото: росСМИ)

1. Трамп выиграл праймериз в Нью-Гэмпшире. Байден: На карту поставлена вся наша демократия. 45-й президент Дональд Трамп победил на праймериз Республиканской партии в штате Нью-Гэмпшир, перед этим он одержал победу в Айове (подробнее).

2. США: Угроза поражения Украины реальна, если прекратить передавать ей вооружение. В Минобороны США заявили, что угроза поражения Украины в войне против России реальна в случае прекращения военной помощи Киеву (подробнее).

3. Вывели из строя три Ту-22М3. Группа ГУР прошла 600 км по территории России – детали операции. В августе 2023 года диверсионная группа Главного управления разведки под командованием полковника Олега Бабия прошла пешком более 600 км по территории России и вывела из строя три дальних бомбардировщика Ту-22М3 (подробнее).

4. Под Белгородом влетел в землю самолет Ил-76. Он полностью уничтожен, экипаж погиб – видео падения. В Белгородской области России упал российский транспортный самолет Ил-76, который оккупанты используют для перевозки военных грузов (подробнее).

5. ГУР не знает, кто находился на борту российского Ил-76 и в каком количестве. Что еще известно. Пресс-служба Главного управления разведки Минобороны заявила, что не располагает правдивой и исчерпывающей информацией о том, кто именно находился на борту упавшего в Белгородской области транспортного самолета Ил-76 (подробнее).

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7. Фицо передал Украине предложение от Slovnaft. Шмыгаль говорит, что это повлияет на всю Европу. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина получила предложение от словацкого оператора Slovnaft, детали которого будут сообщены позже (подробнее).

8. Деньги и оружие: ЕС готовит большой пакет помощи Украине к 24 февраля – Financial Times. ЕС готовит дополнительные санкции против России и финансовую поддержку для Киева накануне второй годовщины полномасштабного вторжения РФ, пытаясь восстановить уменьшение объемов западной помощи Украине (подробнее).

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