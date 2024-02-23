Дев'ять головних новин України та світу на 21:00 23 лютого

Україна і Данія підписали безпекову угоду, а ГУР та Повітряні сили знищили російський А-50 в районі Азовського моря

А-50 (Ілюстративне фото: Вікіпедія)

1. ГУР та Повітряні сили знищили російський А-50 в районі Азовського моря. У межах спільної операції Головного управління розвідки та Повітряних сил був знищений російський літак А-50. Про це повідомило джерело LIGA.net у силах безпеки та оборони. Також це підтвердив командувач Повітряних Сил Микола Олещук (детальніше).

2. Зеленський пояснив звільнення Залужного необхідністю "перезавантаження". Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю FoX News пояснив зміну головнокомандувача ЗСУ та ще низки військових командирів необхідністю "перезавантаження" (детальніше).

3. Росія вдарила дронами по Дніпру та Одесі. Є загиблі та травмовані, люди під завалами – фото. В ніч проти 23 лютого Росія атакувала ударними безпілотниками, влучивши у багатоквартирний будинок у Дніпрі та підприємство в Одесі. Внаслідок прильотів є постраждалі та загиблі, в обох містах людей рятують з-під завалів, повідомили представники місцевої влади (детальніше).

4. Демобілізація строковиків. Рада ухвалила законопроєкт у цілому — подробиці. Верховна Рада проголосувала за законопроєкт щодо демобілізації військовослужбовців строкової служби. Про це повідомив голова фракції Слуга народу Давид Арахамія (детальніше).

5. Офіційно. ЄС ухвалив 13-й пакет санкцій проти Росії: що туди увійшло. Країни Європейського Союзу офіційно запровадили 13-й пакет санкцій проти Росії, повідомила у п'ятницю Рада ЄС (детальніше).

6. Під Авдіївкою вже місяць воюють танки Abrams. 47 бригада показала відео бойової роботи. У районі Авдіївки вже понад місяць воюють американські танки M1 Abrams. Машинами оснастили 47 окрему механізовану бригаду, яка опублікувала відео бойової роботи (детальніше).

7. В Україні з 1 березня підвищать пенсії майже на 8% – рішення Кабміну. Кабінет міністрів на засіданні 23 лютого ухвалив рішення про індексацію пенсій з 1 березня цього року. Про це повідомила пресслужба уряду (детальніше).

8. Україна підписала безпекову угоду з Данією – першою країною поза G7. Повний текст. Сьогодні, 23 лютого, Україна і Данія підписали безпекову угоду. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник глави Офісу президента Ігор Жовква (детальніше).

9. Байден оголосив про санкції проти Росії до другої річниці вторгнення: деталі. Президент США Джо Байден у п'ятницю, 23 лютого, оголосив про новий пакет санкцій проти Росії до другої річниці повномасштабного російського вторгнення в Україну. Він передбачає експортні обмеження проти 100 компаній, які підтримують Росію. Крім того, до санкційного списку потраплять понад 500 юридичних та фізичних осіб, йдеться на сайті Білого дому (детальніше).

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