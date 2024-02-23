Девять главных новостей Украины и мира на 21:00 23 февраля

Украина и Дания подписали соглашение по безопасности, а ГУР и Воздушные силы уничтожили российский А-50 в районе Азовского моря

А-50 (Иллюстративное фото: Википедия)

1. ГУР и Воздушные силы уничтожили российский А-50 в районе Азовского моря. В рамках совместной операции Главного управления разведки и воздушных сил был уничтожен российский самолет А-50. Об этом сообщил источник LIGA.net в силах безопасности и обороны. Также это подтвердил командующий Воздушных Сил Николай Олещук (подробнее).

2. Зеленский объяснил увольнение Залужного необходимостью "перезагрузки". Президент Владимир Зеленский в интервью FoX News объяснил смену главнокомандующего ВСУ и ряда военных командиров необходимостью "перезагрузки" (подробнее).

3. Россия ударила дронами по Днепру и Одессе. Есть погибшие и травмированные, люди под завалами – фото. В ночь на 23 февраля Россия атаковала ударными беспилотниками, попав в многоквартирный дом в Днепре и предприятие в Одессе. В результате прилетов есть пострадавшие и погибшие, в обоих городах людей спасают из-под завалов, сообщили представители местных властей (подробнее).

4. Демобилизация срочников. Рада приняла законопроект в целом — подробности. Верховная Рада проголосовала за законопроект о демобилизации военнослужащих срочной службы. Об этом сообщил глава фракции Слуга народа Давид Арахамия (подробнее).

5. Официально. ЕС принял 13-й пакет санкций против России: что туда вошло. Страны Европейского союза официально ввели 13-й пакет санкций против России, сообщил в пятницу Совет ЕС (подробнее).

6. Под Авдеевкой уже месяц воюют танки Abrams. 47 бригада показала видео боевой работы. В районе Авдеевки уже больше месяца воюют американские танки M1 Abrams. Машинами оснастили 47 отдельную механизированную бригаду, которая опубликовала видео боевой работы (подробнее).

7. В Украине с 1 марта повысят пенсии почти на 8% – решение Кабмина. Кабинет министров на заседании 23 февраля принял решение об индексации пенсий с 1 марта этого года. Об этом сообщила пресс-служба правительства (подробнее).

8. Украина подписала соглашение о безопасности с Данией – первой страной вне G7. Полный текст. Сегодня, 23 февраля, Украина и Дания подписали соглашение о безопасности. Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква (подробнее).

9. Байден объявил о санкциях против России ко второй годовщине вторжения: детали. Президент США Джо Байден в пятницу, 23 февраля, объявил о новом пакете санкций против России ко второй годовщине полномасштабного российского вторжения в Украину. Он предусматривает экспортные ограничения против 100 компаний, поддерживающих Россию. Кроме того, в санкционный список попадут более 500 юридических и физических лиц, говорится на сайте Белого дома (подробнее).

Читайте тексты дня:

Менеджер Интергал-Буд о хаотичной застройке, себестоимости метра и спекулянтов

Депозиты и ОВГЗ. На чем зарабатывали крупнейшие НПФ Украины в 2023 году