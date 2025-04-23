Для Трампа важливо досягти результату по Україні – Клімкін

Павло Клімкін вважає, що диктатор Путін задовольнить умови Трампа, але за певну ціну

Павло Клімкін (Фото: LIGA.net)

Для президента США Дональда Трампа важливо досягти результату у мирних переговорах щодо російсько-української війни, вважає колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін. Таку думку він висловив у студії LIGA.net під час обговорення мирного плану Трампа із Надзвичайним та Повноважним послом Ланою Зеркаль та публіцистом та журналістом Віталієм Портниковим.

"Це важливо, оскільки ми це чуємо від людей, які його [Трампа] оточують. Він вклався в це питання, в тому числі політично", – сказав Клімкін.

На думку дипломата, президент США розуміє, що російський диктатор Володимир Путін "продасть" йому мирну угоду.

"Питання тільки ціни", – сказав Клімкін, додавши, що ціну питання США перекладуть на Україну і на Європу.

Україні в цих умовах важливо знайти підхід до адміністрації Трампа, вважає дипломат.

"Ми можемо, звичайно, тягнути час. Це правильна тактика, але це не стратегія. Нам потрібно все одно знайти, що ми будемо робити з цією адміністрацією. У неї достатньо важелів на всіх, але більш ніж достатньо важелів на нас", – зауважив Клімкін.

Він вважає, що Україна може переконати Трампа в тому, що вона є його "активом".

"У бізнесі активи так просто не здаються, але їх можна розміняти, і це мене турбує", – сказав дипломат.