Для Трампа важливо досягти результату по Україні – Клімкін
Для президента США Дональда Трампа важливо досягти результату у мирних переговорах щодо російсько-української війни, вважає колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін. Таку думку він висловив у студії LIGA.net під час обговорення мирного плану Трампа із Надзвичайним та Повноважним послом Ланою Зеркаль та публіцистом та журналістом Віталієм Портниковим.
"Це важливо, оскільки ми це чуємо від людей, які його [Трампа] оточують. Він вклався в це питання, в тому числі політично", – сказав Клімкін.
На думку дипломата, президент США розуміє, що російський диктатор Володимир Путін "продасть" йому мирну угоду.
"Питання тільки ціни", – сказав Клімкін, додавши, що ціну питання США перекладуть на Україну і на Європу.
Україні в цих умовах важливо знайти підхід до адміністрації Трампа, вважає дипломат.
"Ми можемо, звичайно, тягнути час. Це правильна тактика, але це не стратегія. Нам потрібно все одно знайти, що ми будемо робити з цією адміністрацією. У неї достатньо важелів на всіх, але більш ніж достатньо важелів на нас", – зауважив Клімкін.
Він вважає, що Україна може переконати Трампа в тому, що вона є його "активом".
"У бізнесі активи так просто не здаються, але їх можна розміняти, і це мене турбує", – сказав дипломат.
- 19 квітня Bloomberg повідомляв, що США можуть визнати Крим російським у межах мирних переговорів з Україною. Ймовірна поступка може стати "останнім сигналом", що Трамп хоче закріпити угоду про припинення вогню.
- 21 квітня WSJ заявляв, що у Трампа чекають від України відповіді на "ідеї" США щодо Криму і відмови від НАТО. Того самого дня радник ОП Лещенко заявив, що заяви про визнання Криму російським лунали ще 10 років тому від Трампа, але юридично нічого не відбулося.
- 22 квітня президент Зеленський повідомив, що заяви про визнання Криму російським – це не офіційна позиція США й Україна не отримувала таких сигналів на високому рівні. Голова держави знову наголосив, що Україна юридично не визнає Крим російським.
- Того самого дня Financial Times повідомило, що Путін запропонував зупинити вторгнення по нинішній лінії фронту у межах зусиль з досягнення мирної угоди з президентом США. Натомість Росія хоче поступок щодо українського Криму та вступу країни до НАТО.