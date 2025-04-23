Для Трампа важно добиться результата по Украине – Климкин

Павел Климкин (Фото: LIGA.net)

Для президента США Дональда Трампа важно добиться результата в мирных переговорах по российско-украинской войне, считает бывший министр иностранных дел Павел Климкин. Такое мнение он высказал в студии LIGA.net во время обсуждения мирного плана Трампа с Чрезвычайным и Полномочным послом Ланой Зеркаль и публицистом и журналистом Виталием Портниковым.

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"Это важно, поскольку мы это слышим от людей, которые его [Трампа] окружают. Он вложился в этот вопрос, в том числе политически", – сказал Климкин.

По мнению дипломата, президент США понимает, что российский диктатор Владимир Путин "продаст" ему мирное соглашение.

"Вопрос только цены", – сказал Климкин, добавив, что цену вопроса США возложат на Украину и на Европу.

Украине в этих условиях важно найти подход к администрации Трампа, считает дипломат.

"Мы можем, конечно, тянуть время. Это правильная тактика, но это не стратегия. Нам нужно все равно найти, что мы будем делать с этой администрацией. У нее достаточно рычагов на всех, но более чем достаточно рычагов на нас", – заметил Климкин.

Он считает, что Украина может убедить Трампа в том, что она является его "активом".

"В бизнесе активы так просто не сдаются, но их можно разменять, и это меня беспокоит", – сказал дипломат.