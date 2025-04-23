Для Трампа важно добиться результата по Украине – Климкин
Для президента США Дональда Трампа важно добиться результата в мирных переговорах по российско-украинской войне, считает бывший министр иностранных дел Павел Климкин. Такое мнение он высказал в студии LIGA.net во время обсуждения мирного плана Трампа с Чрезвычайным и Полномочным послом Ланой Зеркаль и публицистом и журналистом Виталием Портниковым.
"Это важно, поскольку мы это слышим от людей, которые его [Трампа] окружают. Он вложился в этот вопрос, в том числе политически", – сказал Климкин.
По мнению дипломата, президент США понимает, что российский диктатор Владимир Путин "продаст" ему мирное соглашение.
"Вопрос только цены", – сказал Климкин, добавив, что цену вопроса США возложат на Украину и на Европу.
Украине в этих условиях важно найти подход к администрации Трампа, считает дипломат.
"Мы можем, конечно, тянуть время. Это правильная тактика, но это не стратегия. Нам нужно все равно найти, что мы будем делать с этой администрацией. У нее достаточно рычагов на всех, но более чем достаточно рычагов на нас", – заметил Климкин.
Он считает, что Украина может убедить Трампа в том, что она является его "активом".
"В бизнесе активы так просто не сдаются, но их можно разменять, и это меня беспокоит", – сказал дипломат.
- 19 апреля Bloomberg сообщал, что США могут признать Крым российским в рамках мирных переговоров с Украиной. Вероятная уступка может стать "последним сигналом", что Трамп хочет закрепить соглашение о прекращении огня.
- 21 апреля WSJ заявлял, что у Трампа ждут от Украины ответа на "идеи" США относительно Крыма и отказа от НАТО. В тот же день советник ОП Лещенко заявил, что заявления о признании Крыма российским звучали еще десять лет назад от Трампа, но юридически ничего не произошло.
- 22 апреля президент Зеленский сообщил, что заявления о признании Крыма российским – это не официальная позиция США и Украина не получала таких сигналов на высоком уровне. Глава государства вновь подчеркнул, что Украина юридически не признает Крым российским.
- В тот же день Financial Times сообщило, что Путин предложил остановить вторжение по нынешней линии фронта в рамках усилий по достижению мирного соглашения с президентом США. Однако Россия хочет уступок относительно украинского Крыма и вступления страны в НАТО.