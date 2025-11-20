До України повернули тіла 1000 полеглих військових

Репатріація (Фото: Коордштаб)

У четвер, 20 листопада, відбулися репатріаційні заходи – в Україну повернули тіла полеглих військовослужбовців. Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

В Україну повернули 1000 тіл, які, за твердженням росіян, належать українським оборонцям.

Слідчими спільно з експертними установами Міністерства внутрішніх справ найближчим часом будуть здійснені всі необхідні експертизи та проведена ідентифікація репатрійованих тіл.

У Коордштабі зазначили, що репатріацію провели завдяки спільній роботі співробітників Об’єднаного центру при Службі безпеки України, Збройних Сил України, МВС, Офісу омбудсмена, Державної служби з надзвичайних ситуацій та інших структур.

Також в Коордштабі висловили вдячність Міжнародному комітету Червоного Хреста за сприяння.

Обмін тілами між Україною та Росією відбувається на регулярній основі. Так, 18 вересня держава-агресор передала Україні 1000 тіл.

Стільки ж тіл, які, за твердженням окупантів, належать українським оборонцям, передали 23 жовтня.