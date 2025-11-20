В Украину вернули тела 1000 павших военных
В четверг, 20 ноября, состоялись репатриационные мероприятия – в Украину вернули тела павших военнослужащих. Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.
В Украину вернули 1000 тел, которые, по утверждению россиян, принадлежат украинским защитникам.
Следователями совместно с экспертными учреждениями Министерства внутренних дел в ближайшее время будут осуществлены все необходимые экспертизы и проведена идентификация репатриированных тел.
В Коордштабе отметили, что репатриацию провели благодаря совместной работе сотрудников Объединенного центра при Службе безопасности Украины, Вооруженных Сил Украины, МВД, Офиса омбудсмена, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и других структур.
Также в Коордштабе выразили благодарность Международному комитету Красного Креста за содействие.
- Обмен телами между Украиной и Россией происходит на регулярной основе. Так, 18 сентября государство-агрессор передало Украине 1000 тел.
- Столько же тел, которые по утверждению оккупантов принадлежащих украинским защитникам, передали 23 октября.
