До весни росіяни будуть виснажені та знизять темпи просування в Покровську – командир десантників

Ворог може залучити резерви, зокрема морську піхоту, але командир 7-го корпусу ДШВ вважає, що не на Покровському напрямку

Євгеній Ласійчук (Фото: 7 корпус ДШВ)

До весни російська армія може бути виснажена у Покровсько-Мирноградській агломерації. Про це в інтер'ю BBC повідомив командир 7-го корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ бригадний генерал Євген Ласійчук.

На запитання, скільки ще Сили оборони зможуть стримувати противника, генерал відповів, що це буде залежати від ресурсу та особового складу. Ворог переважає у живій силі та техніці, але Збройні Сили України побудували на цбому напрямку стійку оборону. Через виснажливі бої росіяни змушені залучати резерви.

"Я думаю, до весни противник буде виснажений і трохи зупинить темпи свого просування, наступу. Але це, знову ж таки, якщо не буде залучений ще якийсь резерв, наприклад, морська піхота. Ми знаємо, що вона перебуває на злагоджені і доукомплектуванні. Не впевнений, що її використають саме на цьому напрямку, але це можливо", – сказав Ласійчук.

Він нагадв, що є також Запорізька та Харківська область, де ворог також має залучати сили. Однак він володіє інформаціює щодо співвідношення втрат росіян та українських захисників виключно по Покровську та Мирнограду.

"Розуміючи надходження особового складу і переваги в цьому противника, думаю, ще трохи – і активність його спаде", – наголосив командир 7-го корпусу.