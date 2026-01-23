К весне россияне будут истощены и снизят темпы продвижения в Покровске – командир десантников

Враг может привлечь резервы, в частности морскую пехоту, но командир 7-го корпуса ДШВ считает, что не на Покровском направлении

Евгений Ласийчук (Фото: 7 корпус ДШВ)

К весне российская армия может быть истощена в Покровско-Мирноградской агломерации. Об этом в интервью BBC сообщил командир 7-го корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск бригадный генерал Евгений Ласийчук.

На вопрос, сколько еще Силы обороны смогут сдерживать противника, генерал ответил, что это будет зависеть от ресурса и личного состава. Враг преобладает в живой силе и технике, но Вооруженные Силы Украины построили на этом направлении устойчивую оборону. Из-за изнурительных боев россияне вынуждены привлекать резервы.

"Я думаю, к весне противник будет истощен и немного остановит темпы своего продвижения, наступления. Но это, опять же, если не будет привлечен еще какой-то резерв, например, морская пехота. Мы знаем, что она находится на слаженности и доукомплектовании. Не уверен, что ее используют именно на этом направлении, но это возможно", – сказал Ласийчук.

Он напомнил, что есть также Запорожская и Харьковская область, где враг также должен привлекать силы. Однако он владеет информацией о соотношении потерь россиян и украинских защитников исключительно по Покровску и Мирнограду.

"Понимая поступление личного состава и преимущества в этом противника, думаю, еще немного – и активность его спадет", – подчеркнул командир 7-го корпуса.