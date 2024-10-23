Дрони та суспільний розкол. Політолог пояснив, як війна в Україні змінила життя Молдови

Як війна в Україні впливає на молдовське суспільство та розколює його – пояснює молдовський політолог

Молдавани голосують на виборах 20 жовтня (Фото: EPA-EFE/DUMITRU DORU)

Війна в Україні впливає на настрої молдовського суспільства не лише через страх розширення зони бойових дій. Про це в коментарі LIGA.net заявив молдовський політолог із WatchDog Community Андрій Курарару (Кишинів).

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За його словами, зараз у країні всі звикли до постійної загрози ескалації. Тому, зокрема через російську пропаганду, люди сприймають нейтралітет Молдови як гарантію того, що на країну не нападуть.

"Молдова регулярно стикається з побічними ефектами війни. На нашій території падають дрони, долітають снаряди. Влада пробує розвинути системи моніторингу та збивання загроз, але це, за його словами, тривала перспектива", – каже політолог.

Проросійські сили, за словами Курарару, трактують це як мілітаризацію країни та спробу вступити у війну. Рівень суспільного розколу різко зріс за 2,5 роки, але все одно більшість молдаван підтримує Україну в її боротьбі.

На думку політолога, чотири роки президентства Маї Санду – найкращі роки для зовнішньої політики Молдови. Країна стала кандидатом на вступ в ЄС та розпочала важливі реформи. Головна – судова. Молдавани побачили до себе більший інтерес ЄС, більше грошей йде на підтримку енергетичної безпеки та інфраструктурних проєктів.

Водночас кризи, спровоковані COVID та війною, ситуація всередині країни погіршилась. У перший рік війни інфляція зросла до 30%. Почався енергетичний шантаж РФ, що змусило Кишинів купувати газ у ЄС. Додалася криза українських біженців, яка впливає на ціни, вартість житла і життя. Відтак потрібне соціально-економічне покращення, особливо людям із нижчими доходами, які потерпають найбільше.

У Молдові на президентських виборах більшість голосів набрала чинна глава держави Мая Санду – 42,45%. Підтримуваний проросійськими партіями Олександр Стояногло – 25,98%.

Санду заявила про "безпрецедентне" зовнішнє втручання у процес голосування.