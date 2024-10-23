Дроны и общественный раскол. Политолог объяснил, как война изменила жизнь Молдовы

Как война в Украине влияет на молдовское общество и раскалывает его – объясняет молдовский политолог

Молдаване голосуют на выборах 20 октября (Фото: EPA-EFE/DUMITRU DORU)

Война в Украине влияет на настроения молдовского общества не только из-за страха расширения зоны боевых действий. Об этом в комментарии LIGA.net заявил молдовский политолог из WatchDog Community Андрей Курарару (Кишинев).

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По его словам, сейчас в стране все привыкли к постоянной угрозе эскалации. Поэтому, в том числе – из-за российской пропаганды, люди воспринимают нейтралитет Молдовы как гарантию того, что на страну не нападут.

"Молдова регулярно сталкивается с побочными эффектами войны. На нашей территории падают дроны, долетают снаряды. Власти пытаются развить системы мониторинга и сбивания угроз, но это, по его словам, длительная перспектива", – говорит политолог.

Пророссийские силы, по словам Курарара, трактуют это как милитаризацию страны и попытку вступить в войну. Уровень общественного раскола резко вырос за 2,5 года, но все равно большинство молдаван поддерживают Украину в ее борьбе.

По мнению политолога, четыре года президентства Майи Санду – лучшие годы для внешней политики Молдовы. Страна стала кандидатом на вступление в ЕС и приступила к важным реформам. Главная – судебная. Молдаване увидели больший интерес ЕС, больше денег идет на поддержку энергетической безопасности и инфраструктурных проектов.

В то же время кризисы, спровоцированные COVID и войной, ситуация внутри страны ухудшилась. В первый год войны инфляция выросла до 30%. Начался энергетический шантаж РФ, что вынудило Кишинев покупать газ у ЕС. Добавился кризис украинских беженцев, влияющий на цены, стоимость жилья и жизни. Следовательно, нужно социально-экономическое улучшение, особенно людям с более низкими доходами, которые страдают больше всего.

В Молдове на президентских выборах большинство голосов набрала действующий глава государства Майя Санду – 42,45%. Поддерживаемый пророссийскими партиями Александр Стояногло – 25,98%.

Санду заявила о "беспрецедентном" внешнем вмешательстве в процесс голосования.