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Дуда: Очікуємо від української влади розуміння, що у нас є свої інтереси та зобов'язання

Этот материал также доступен на русском
14.08.2023, 19:26
Дуда: Очікуємо від української влади розуміння, що у нас є свої інтереси та зобов'язання - Фото
Анджей Дуда (фото: EPA)

Польща послідовно підтримує Україну в її захисті від російської агресії, водночас найважливіший обов'язок польської влади – охорона інтересів Республіки Польща, а отже, захист внутрішнього ринку та ринку ЄС. "Ми очікуємо, що українська влада зрозуміє, що у нас є власні інтереси та зобов'язання", – заявив президент Польщі Анджей Дуда, передає PAP.

Дуду запитали про заяву прем'єр-міністра Матеуша Моравецького про те, що Польща, навіть усупереч рішенню Єврокомісії, не погодиться зняти блокаду на імпорт українського зерна до Польщі після 15 вересня.

"Зрозуміло, що ми послідовно підтримуємо Україну в її захисті від російської агресії (...). Але інша справа, і це наш найважливіший обов'язок – стояти на варті інтересів Республіки. А отже, захищати внутрішній ринок та ринок Європейського Союзу, який починається з нас. Також у наших інтересах визнати історичну правду у просторі між державами", – сказав Дуда.

Президент Польщі прокоментував заяву керівника Управління міжнародної політики Марцина Пшидача про те, що Київ не цінує польської допомоги.

"Міністр не мав на увазі те, що наші друзі з України говорять щодня в засобах масової інформації: "Дякую, дякую, дякую". Ми це дуже часто чуємо від простих людей і це дуже цінуємо. Але від української влади ми очікуємо розуміння в певних питаннях – також, що у нас є свої інтереси та зобов'язання", – сказав Дуда.

Він визнав, що з таким розумінням "іноді буває по-різному".

"Ми повинні пам'ятати, що вони знаходяться в особливій ситуації. Тому іноді потрібно їм сказати: ми розуміємо, що ви воюєте, але пам'ятайте, що ми теж живемо по сусідству і маємо свої зобов'язання перед польським суспільством", – додав Дуда.

  • 31 липня Пшидач заявив, що Україні "слід було б почати оцінювати" роль Польщі у допомозі. Чиновник сказав це у контексті обговорення заборони на імпорт української сільгосппродукції до Польщі.
  • Після заяви Пшидача Україна викликала у МЗС посла Польщі, остання відповіла дзеркально.
  • Польський прем'єр Матеуш Моравецький заявив, що виклик польського посла не повинен був відбутися, а таких "помилок" не повинно бути.
  • Обмін викликами послів Польщею та Україною робить "приємну послугу" Росії, але не вплине на військову підтримку та Євроатлантичну інтеграцію, сказав колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін

Читайте також: Суперечка Польщі та України. У Дуди кажуть, що найгарячіше позаду

Наталія Медведєва
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