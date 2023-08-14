Дуда: Очікуємо від української влади розуміння, що у нас є свої інтереси та зобов'язання

Польща послідовно підтримує Україну в її захисті від російської агресії, водночас найважливіший обов'язок польської влади – охорона інтересів Республіки Польща, а отже, захист внутрішнього ринку та ринку ЄС. "Ми очікуємо, що українська влада зрозуміє, що у нас є власні інтереси та зобов'язання", – заявив президент Польщі Анджей Дуда, передає PAP.

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Дуду запитали про заяву прем'єр-міністра Матеуша Моравецького про те, що Польща, навіть усупереч рішенню Єврокомісії, не погодиться зняти блокаду на імпорт українського зерна до Польщі після 15 вересня.

"Зрозуміло, що ми послідовно підтримуємо Україну в її захисті від російської агресії (...). Але інша справа, і це наш найважливіший обов'язок – стояти на варті інтересів Республіки. А отже, захищати внутрішній ринок та ринок Європейського Союзу, який починається з нас. Також у наших інтересах визнати історичну правду у просторі між державами", – сказав Дуда.

Президент Польщі прокоментував заяву керівника Управління міжнародної політики Марцина Пшидача про те, що Київ не цінує польської допомоги.

"Міністр не мав на увазі те, що наші друзі з України говорять щодня в засобах масової інформації: "Дякую, дякую, дякую". Ми це дуже часто чуємо від простих людей і це дуже цінуємо. Але від української влади ми очікуємо розуміння в певних питаннях – також, що у нас є свої інтереси та зобов'язання", – сказав Дуда.

Він визнав, що з таким розумінням "іноді буває по-різному".

"Ми повинні пам'ятати, що вони знаходяться в особливій ситуації. Тому іноді потрібно їм сказати: ми розуміємо, що ви воюєте, але пам'ятайте, що ми теж живемо по сусідству і маємо свої зобов'язання перед польським суспільством", – додав Дуда.

31 липня Пшидач заявив, що Україні "слід було б почати оцінювати" роль Польщі у допомозі. Чиновник сказав це у контексті обговорення заборони на імпорт української сільгосппродукції до Польщі.

Після заяви Пшидача Україна викликала у МЗС посла Польщі, остання відповіла дзеркально.

Польський прем'єр Матеуш Моравецький заявив, що виклик польського посла не повинен був відбутися, а таких "помилок" не повинно бути.

Обмін викликами послів Польщею та Україною робить "приємну послугу" Росії, але не вплине на військову підтримку та Євроатлантичну інтеграцію, сказав колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін

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