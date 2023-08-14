Дуда: Ожидаем от украинской власти понимания, что у нас есть свои интересы и обязательства

Польша последовательно поддерживает Украину в ее защите от российской агрессии, при этом важнейшая обязанность польской власти – охрана интересов Республики Польша, а значит, защита внутреннего рынка и рынка ЕС. "Мы ожидаем, что украинские власти поймут, что у нас есть собственные интересы и обязательства", – заявил президент Польши Анджей Дуда, передает PAP.

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Дуду спросили о заявлении премьер-министра Матеуша Моравецкого о том, что Польша, даже вопреки решению Еврокомиссии, не согласится снять блокаду на импорт украинского зерна в Польшу после 15 сентября.

"Понятно, что мы последовательно поддерживаем Украину в ее защите от российской агрессии (...). Но другое дело, и это наша самая важная обязанность – стоять на страже интересов Республики. А значит, защищать внутренний рынок и рынок Европейского Союза, который начинается с нас. Также в наших интересах признать историческую правду в пространстве между государствами", – сказал Дуда.

Президент Польши прокомментировал заявление руководителя Управления международной политики Марцина Пшидача о том, что Киев не ценит польскую помощь.

"Министр не имел в виду то, что наши друзья из Украины говорят каждый день в средствах массовой информации: "Спасибо, спасибо, спасибо". Мы это очень часто слышим от простых людей и это очень ценим. Но от украинской власти мы ожидаем понимания по определенным вопросам – также, что у нас есть свои интересы и обязательства", – сказал Дуда.

Он признал, что с таким пониманием"иногда бывает по-разному".

"Мы должны помнить, что они находятся в особой ситуации. Поэтому иногда нужно им сказать: мы понимаем, что вы воюете, но помните, что мы тоже живем по соседству и тоже имеем свои обязательства перед польским обществом", – добавил Дуда.

31 июля Пшидач заявил, что Украине "следовало бы начать оценивать" роль Польши в помощи. Чиновник сказал это в контексте обсуждения запрета на импорт украинской сельхозпродукции в Польшу.

После заявления Пшидача Украина вызвала в МИД посла Польши, последняя ответила зеркально.

Польский премьер Матеуш Моравецкий заявил, что вызов польского посла не должен был произойти, а таких "ошибок" не должно быть.

Обмен вызовами послов Польшей и Украиной оказывает "приятную услугу" России, но не повлияет на военную поддержку и Евроатлантическую интеграцию, сказал бывший министр иностранных дел Павел Климкин

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