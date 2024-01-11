Джонсон: Я не зривав переговори України та РФ. Це нісенітниця і російська пропаганда

Борис Джонсон (Фото: EPA/NEIL HALL)

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що не зривав переговори між Україною та Росією навесні 2022 року. Про це він повідомив у коментарі The Times.

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За його словами, заяви про те, що він нібито зірвав угоду Києва та Москви "ні що інше, як повна нісенітниця та російська пропаганда".

Він зазначив, що під час візиту до України у квітні 2022 року він був стурбований характером будь-якої потенційної угоди з Росією.

Джонсон заявив, що пообіцяв президенту Володимиру Зеленському, що Британія підтримає Україну "на тисячу відсотків".

Нещодавно радник глави Офісу президента Михайло Подоляк назвав фейком те, що у березні 2022 року на переговорах у Стамбулі між Україною та РФ нібито "вже існувала домовленість, за якою обидві сторони погодилися", що росіяни підуть на рубежі, які були до повномасштабного вторгнення, а Банкова натомість відмовиться від майбутнього членства країни в НАТО.

14 липня 2023 року Джонсон у своїй колонці Daily Mail розкритикував результати саміту НАТО у Вільнюсі і закликав швидше прийняти Україну до Альянсу.

14 вересня колишній прем'єр Британії закликав західних союзників посилити військову допомогу Україні для прискорення її перемоги у війні.

11 жовтня Джонсон заявив, що головною причиною затягування військової допомоги Україні є "страх спровокувати Путіна".

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