Джонсон: Я не срывал переговоры Украины и РФ. Это чушь и российская пропаганда

Борис Джонсон (Фото: EPA/NEIL HALL)

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что не срывал переговоры между Украиной и Россией весной 2022 года. Об этом он сообщил в комментарии The Times.

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По его словам, заявления о том, что он якобы сорвал соглашение Киева и Москвы "не что иное, как полная чушь и российская пропаганда".

Он отметил, что во время визита в Украину в апреле 2022 года он был обеспокоен характером любого потенциального соглашения с Россией.

Джонсон заявил, что пообещал президенту Владимиру Зеленскому, что Британия поддержит Украину "на тысячу процентов".

Недавно советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал фейком то, что в марте 2022 года на переговорах в Стамбуле между Украиной и РФ якобы "уже существовала договоренность, по которой обе стороны согласились", что россияне уйдут на рубежи, какие были до полномасштабного вторжения, а Банковая взамен откажется от будущего членства страны в НАТО.

14 июля 2023 года Джонсон в своей колонке Daily Mail подверг критике результаты саммита НАТО в Вильнюсе и призвал скорее принять Украину в Альянс.

14 сентября бывший премьер Британии призвал западных союзников усилить военную помощь Украине для того, чтобы ускорить ее победу в войне.

11 октября Джонсон заявил, что главной причиной затягивания военной помощи Украине является "страх спровоцировать Путина".

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