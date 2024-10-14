Екснардепа Ляшка призначили комбатом бойової бригади

Олег Ляшко (Фото: Facebook-акаунт політика)

Колишній депутат Верховної Ради, лідер Радикальної партії Олег Ляшко став командиром батальйону однієї з бригад Збройних Сил України. Про це повідомив командир підрозділу розвідки Сухопутних військ ЗСУ Денис Ярославський і оприлюднив відповідний документ. Військові у коментарі LIGA.net підтвердили цю інформацію.

Ярославський опублікував витяг із наказу, датований 11 жовтня. У ньому йдеться, що лейтенанта Ляшка звільнили з посади начальника відділення безпілотних систем командного пункту штабу управління бригади й призначили командиром батальйону безпілотних систем управління.

Водночас Ярославський зазначив, що цю посаду має обіймати підполковник, а Ляшко – лейтенант.

63 окрема механізована бригада у коментарі LIGA.net підтвердила інформацію про призначення Ляшка комбатом.

Фото: Telegram-канал Дениса Ярославського

Наприкінці вересня стало відомо про звільнення Івана Вінніка з посади командира 72 ОМБр.

Новим командиром бригади став Олександр Охріменко.