Экс-нардеп Ляшко назначен комбатом боевой бригады
Бывший депутат Верховной Рады, лидер Радикальной партии Олег Ляшко стал командиром батальона одной из бригад Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщил командир подразделения разведки Сухопутных войск ВСУ Денис Ярославский и обнародовал соответствующий документ. Военные в комментарии LIGA.net подтвердили эту информацию.
Ярославский опубликовал выписку из приказа, датированную 11 октября. В ней говорится, что лейтенанта Ляшко уволили с должности начальника отделения беспилотных систем командного пункта штаба управления бригады и назначили командиром батальона беспилотных систем управления.
В то же время Ярославский отметил, что эту должность должен занимать подполковник, а Ляшко – лейтенант.
63 отдельная механизированная бригада в комментарии LIGA.net подтвердила информацию о назначении Ляшко комбатом.
- В конце сентября стало известно об увольнении Ивана Винника с должности командира 72 ОМБр.
- Новым командиром бригады стал Александр Охрименко.