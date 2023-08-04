RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Якщо "Оленегорский горняк" сильно пошкоджений, це може бути краще, ніж якщо він потоне – експерт

Этот материал также доступен на русском
04.08.2023, 12:56
Якщо
ВДК ''Оленегорский горняк'', що тоне (скриншот)

Якщо з'ясується, що великий десантний корабель Північного флоту РФ "Оленегорский горняк", який був підбитий аквадроном вночі 4 серпня, сильно пошкоджений, то це може бути навіть корисніше, ніж якби він потонув одразу. Таку думку висловив у коментарі LIGA.net Павло Лакійчук, капітан ВМС України першого рангу в запасі.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

Експерт закликав не поспішати з оцінками та дочекатися розвідувальної інформації про реальні результати атаки в Новоросійську на Кубані.

"Потрібна інформація дорозвідки, хто реально був ушкоджений, як ушкоджений. Але я гадаю, що, насправді, якщо корабель не потоплений, а добряче ушкоджений, це навіть інколи краще, ніж той, що втопили. От "Москву" втопили, від того бонус отримали тільки бички чорноморські, вони там жирними ростуть, харчуються добре", – сказав він.

Лакійчук пояснив: якщо корабель "добре ушкодили", його доведеться тягнути на базу, ставити на завод, він займатиме док, який замість нього міг би займати інший корабель, що готується до удару по Україні, або інші кораблі на техобслуговуванні.

Читайте аналіз: Було 12:1, стало 4:1. Як Росія втрачає позиції у Чорному морі

Крім цього, додав співрозмовник, "підстрелені орки займають місця у шпиталях", що дає "значно більші витрати", ніж якби вони просто втопилися.

"Втоплений корабель витрат вже не потребує. А пошкоджений забирає ресурси від більш нагальних проблем", – резюмував капітан ВМС у запасі.

ДОВІДКА. "Оленегорский горняк" – великий десантний корабель РФ, введений в експлуатацію в 1976 році. Належить до Північного флоту РФ. Екіпаж – 98 осіб, зокрема 17 офіцерів. На борту можуть розміститися до 500 тонн техніки та вантажу та 225 десантників. З озброєння має дві здвоєні 57-мм артилерійські установки АК-725, дві пускові установки РСЗВ "Град-М" та чотири пускові установки ПЗРК "Стріла-2".

Незабаром на LIGA.net вийде розбір атаки в Новоросійську.

Читайте також: "Оленегорский горняк" був на навчаннях із захоплення України ще у 2021-му

Євген Пилипенко, Марко Сировой
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнакорабельфлотчорноморський флот рфдронвмф рфчф рфНоворосійськаквадронОленегорский горнякПавло ЛакійчукПівнічний флот рф
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 