Якщо "Оленегорский горняк" сильно пошкоджений, це може бути краще, ніж якщо він потоне – експерт
Якщо з'ясується, що великий десантний корабель Північного флоту РФ "Оленегорский горняк", який був підбитий аквадроном вночі 4 серпня, сильно пошкоджений, то це може бути навіть корисніше, ніж якби він потонув одразу. Таку думку висловив у коментарі LIGA.net Павло Лакійчук, капітан ВМС України першого рангу в запасі.
Експерт закликав не поспішати з оцінками та дочекатися розвідувальної інформації про реальні результати атаки в Новоросійську на Кубані.
"Потрібна інформація дорозвідки, хто реально був ушкоджений, як ушкоджений. Але я гадаю, що, насправді, якщо корабель не потоплений, а добряче ушкоджений, це навіть інколи краще, ніж той, що втопили. От "Москву" втопили, від того бонус отримали тільки бички чорноморські, вони там жирними ростуть, харчуються добре", – сказав він.
Лакійчук пояснив: якщо корабель "добре ушкодили", його доведеться тягнути на базу, ставити на завод, він займатиме док, який замість нього міг би займати інший корабель, що готується до удару по Україні, або інші кораблі на техобслуговуванні.
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Крім цього, додав співрозмовник, "підстрелені орки займають місця у шпиталях", що дає "значно більші витрати", ніж якби вони просто втопилися.
"Втоплений корабель витрат вже не потребує. А пошкоджений забирає ресурси від більш нагальних проблем", – резюмував капітан ВМС у запасі.
Незабаром на LIGA.net вийде розбір атаки в Новоросійську.
- Вранці 4 серпня 2023 року пролунали вибухи в Новоросійську на півдні РФ.
- З'ясувалося, що це СБУ разом із ВМС провели спецоперацію з аквадронами у бухті міста РФ: пошкоджено ВДК "Оленегорский горняк", повідомили джерела LIGA.net у відомстві.
- Пізніше з'явилося ще одне відео підбитого корабля.
- За тиждень до цього, 29 липня, CNN показав сюжет про українські аквадрони.
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