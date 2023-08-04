Эксперт: Если БДК "Оленегорский горняк" сильно поврежден, это может быть лучше, чем утонет

Если выяснится, что большой десантный корабль Северного флота РФ "Оленегорский горняк", который был подбит аквадроном ночью 4 августа, сильно поврежден, то это может быть даже полезнее, чем если бы он сразу утонул. Такое мнение высказал в комментарии для LIGA.net Павел Лакийчук, капитан ВМС Украины первого ранга в запасе.

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Эксперт призвал не торопиться с оценками и дождаться разведывательной информации о реальных результатах атаки в Новороссийске на Кубани.

"Нужна информация доразведки, кто реально был поврежден, как поврежден. Но я думаю, что, на самом деле, если корабль не потоплен, а сильно поврежден, это иногда даже лучше, чем потоплен. Вот "Москву" утопили, оттого бонус получили только бычки черноморские, они там жирными растут, питаются хорошо", – сказал он.

Лакийчук объяснил: если корабль "хорошо повредили", его придется тянуть на базу, ставить на завод, он будет занимать док, который вместо него мог бы занимать готовящийся к удару по Украине другой корабль или другие корабли на техобслуживании.

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Помимо этого, добавил собеседник, "подстреленные орки занимают места в госпиталях", что дает "значительно большие расходы", чем если бы они просто утонули.

"Потопленный корабль уже не требует расходов. А поврежденный отнимает ресурсы от более неотложных проблем", – резюмировал капитан ВМС в запасе.

СПРАВКА. "Оленегорский горняк" – большой десантный корабль РФ, введенный в эксплуатацию в 1976 году. Относится к Северному флоту РФ. Экипаж – 98 человек, в том числе 17 офицеров. На борту могут разместиться до 500 тонн техники и груза и 225 десантников. Из вооружения имеет две сдвоенные 57-мм артиллерийские установки АК-725, две пусковые установки РСЗО "Град-М" и четыре пусковые установки ПЗРК "Стрела-2".

Вскоре на LIGA.net выйдет разбор по атаке в Новороссийске.

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