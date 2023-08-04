Эксперт: Если БДК "Оленегорский горняк" сильно поврежден, это может быть лучше, чем утонет
Если выяснится, что большой десантный корабль Северного флота РФ "Оленегорский горняк", который был подбит аквадроном ночью 4 августа, сильно поврежден, то это может быть даже полезнее, чем если бы он сразу утонул. Такое мнение высказал в комментарии для LIGA.net Павел Лакийчук, капитан ВМС Украины первого ранга в запасе.
Эксперт призвал не торопиться с оценками и дождаться разведывательной информации о реальных результатах атаки в Новороссийске на Кубани.
"Нужна информация доразведки, кто реально был поврежден, как поврежден. Но я думаю, что, на самом деле, если корабль не потоплен, а сильно поврежден, это иногда даже лучше, чем потоплен. Вот "Москву" утопили, оттого бонус получили только бычки черноморские, они там жирными растут, питаются хорошо", – сказал он.
Лакийчук объяснил: если корабль "хорошо повредили", его придется тянуть на базу, ставить на завод, он будет занимать док, который вместо него мог бы занимать готовящийся к удару по Украине другой корабль или другие корабли на техобслуживании.
Читайте разбор: Было 12:1, стало 4:1. Как Россия теряет позиции в Черном море
Помимо этого, добавил собеседник, "подстреленные орки занимают места в госпиталях", что дает "значительно большие расходы", чем если бы они просто утонули.
"Потопленный корабль уже не требует расходов. А поврежденный отнимает ресурсы от более неотложных проблем", – резюмировал капитан ВМС в запасе.
Вскоре на LIGA.net выйдет разбор по атаке в Новороссийске.
- Утром 4 августа 2023 года прогремели взрывы в Новороссийске на юге РФ.
- Выяснилось, что это СБУ вместе с ВМС провели спецоперацию с аквадронами в бухте города РФ: поврежден БДК "Оленегорский горняк", сообщили источники LIGA.net в ведомстве.
- Позднее появилось еще одно видео подбитого корабля.
- За неделю до этого, 29 июля, CNN показал сюжет об украинских аквадронах.
Читайте также: "Оленегорский горняк" был на учениях по захвату Украины еще в 2021-м
Комментарии