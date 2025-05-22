Ексрадник Трампа занепокоєний потенційним припиненням вогню. Пояснив чому

Джон Болтон (Фото: ЕРА/RITCHIE B. TONGO)

Колишній радник президента США Дональда Трампа з питань національної безпеки Джон Болтон заявив в інтерв'ю LIGA.net на YouTube, що згода України на припинення вогню його турбує. Він вважає, що таким чином Україна отримає розділену країну, але якщо це допоможе повернути окуповані території, то, можливо, це є найкращим варіантом.

"Мене насправді турбує те, що Україна взагалі погодилася на припинення вогню, тому що як тільки це станеться, якщо потім будуть тривалі переговори, лінія припинення вогню стане фактичним кордоном, і ви отримаєте розділену країну, що, очевидно, не в інтересах України", – заявив він.

На думку Болтона, Україна опинилася у складному становищі.

"Я підозрюю, що ніхто не хоче, щоб війна продовжувалася. Але якщо це ціна збереження можливості повернути усі українські території, то це, можливо, найкращий вихід", – додав він.

Відповідаючи на запитання, чи потрібне НАТО Україні, колишній радник Трампа нагадав, що це залежить від одностайного рішення членів Альянсу.

"За усталеною практикою НАТО, Альянс ніколи не приймає до свого складу країни, на території яких перебувають ворожі іноземні війська, оскільки це негайно ввело б НАТО у стан війни. Принаймні, таким було обґрунтування. Можливо, НАТО зробить виняток у випадку України", – сказав він.

За словами Болтона, Трамп вже заявляв, що не погодиться на це. Угорщина, можливо, також.