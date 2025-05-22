Экс-советник Трампа обеспокоен потенциальным прекращением огня. Объяснил почему

Джон Болтон (Фото: ЕРА/RITCHIE B. TONGO)

Бывший советник президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон заявил в интервью LIGA.net на YouTube, что согласие Украины на прекращение огня его беспокоит. Он считает, что таким образом Украина получит разделенную страну, но если это поможет вернуть оккупированные территории, то, возможно, это лучший вариант.

"Меня действительно беспокоит то, что Украина вообще согласилась на прекращение огня, потому что как только это произойдет, если потом будут длительные переговоры, линия прекращения огня станет фактической границей, и вы получите разделенную страну, что, очевидно, не в интересах Украины", – заявил он.

По мнению Болтона, Украина очутилась в сложном положении.

"Я подозреваю, что никто не хочет, чтобы война продолжалась. Но если это цена сохранения возможности вернуть все украинские территории, то это, возможно, самый лучший выход", – добавил он.

Отвечая на вопрос, нужно ли НАТО Украине, бывший советник Трампа напомнил, что это зависит от единодушного решения членов Альянса.

"По сложившейся практике НАТО, Альянс никогда не принимает в свой состав страны, на территории которых находятся враждебные иностранные войска, поскольку это немедленно ввело бы НАТО в состояние войны. По крайней мере, таким было обоснование. Возможно, НАТО сделает исключение в случае Украины", – сказал он.

По словам Болтона, Трамп уже заявлял, что не пойдет на это. Венгрия, возможно, тоже.