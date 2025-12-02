Ексрозвіднику Червінському пом’якшили запобіжний захід
Колишньому розвіднику Роману Червінському частково пом’якшили запобіжний захід – домашній арешт змінили з цілодобового на нічний. Про це повідомив адвокат Костянтин Глоба.
Він заявив, що 2 грудня, у день народження Червінського, суд змінив запобіжний захід.
"Надалі діятиме домашній арешт лише у нічний час доби, це дозволить Роману офіційно працювати й реалізовувати інші конституційні права", – зазначив захисник.
Глоба додав, що суд визнав зменшення ризиків у справі.
У липні 2024 року Шевченківський районний суд Києва обрав Червінському запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у справі, за якою його підозрюють у спробі заволодіти $100 000 бізнесмена. За день до цього його випустили з-під варти в іншій справі – щодо удару Росії по аеродрому в Кіровоградській області.
- 23 липня 2022 року росіяни випустили 13 ракет по Кропивницькому. Тоді окупанти атакували "Канатове" та залізничний об'єкт.
- 21 квітня 2023 року Червінському оголосили про підозру за статтею про перевищення службових повноважень. За цією справою йому загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне.
- 24 квітня правоохоронці затримали Червінського у Тернопільській області, а наступного дня суд заарештував його.
- Наприкінці 2023-го Червінському вручили нову підозру – прокуратура заявила, що він нібито хотів видурити $100 000 у бізнесмена.
Коментарі (0)