Ексрозвіднику Червінському пом’якшили запобіжний захід

Роман Червінський із захисником (Фото: Facebook-акаунт ексрозвідника)

Колишньому розвіднику Роману Червінському частково пом’якшили запобіжний захід – домашній арешт змінили з цілодобового на нічний. Про це повідомив адвокат Костянтин Глоба.

Він заявив, що 2 грудня, у день народження Червінського, суд змінив запобіжний захід.

"Надалі діятиме домашній арешт лише у нічний час доби, це дозволить Роману офіційно працювати й реалізовувати інші конституційні права", – зазначив захисник.

Глоба додав, що суд визнав зменшення ризиків у справі.

У липні 2024 року Шевченківський районний суд Києва обрав Червінському запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у справі, за якою його підозрюють у спробі заволодіти $100 000 бізнесмена. За день до цього його випустили з-під варти в іншій справі – щодо удару Росії по аеродрому в Кіровоградській області.