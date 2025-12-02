Экс-разведчику Червинскому смягчили меру пресечения

Роман Червинский с защитником (Фото: Facebook-аккаунт экс-разведчика)

Бывшему разведчику Роману Червинскому частично смягчили меру пресечения – домашний арест изменили с круглосуточного на ночной. Об этом сообщил адвокат Константин Глоба.

Он заявил, что 2 декабря, в день рождения Червинского, суд изменил меру пресечения.

"В дальнейшем будет действовать домашний арест только в ночное время суток, это позволит Роману официально работать и реализовывать другие конституционные права", – отметил защитник.

Глоба добавил, что суд признал уменьшение рисков по делу.

В июле 2024 года Шевченковский районный суд Киева избрал Червинскому меру пресечения в виде домашнего ареста по делу, по которому его подозревают в попытке завладеть $100 000 бизнесмена. За день до этого его выпустили из-под стражи по другому делу – об ударе России по аэродрому в Кировоградской области.