Экс-разведчику Червинскому смягчили меру пресечения
Бывшему разведчику Роману Червинскому частично смягчили меру пресечения – домашний арест изменили с круглосуточного на ночной. Об этом сообщил адвокат Константин Глоба.
Он заявил, что 2 декабря, в день рождения Червинского, суд изменил меру пресечения.
"В дальнейшем будет действовать домашний арест только в ночное время суток, это позволит Роману официально работать и реализовывать другие конституционные права", – отметил защитник.
Глоба добавил, что суд признал уменьшение рисков по делу.
В июле 2024 года Шевченковский районный суд Киева избрал Червинскому меру пресечения в виде домашнего ареста по делу, по которому его подозревают в попытке завладеть $100 000 бизнесмена. За день до этого его выпустили из-под стражи по другому делу – об ударе России по аэродрому в Кировоградской области.
- 23 июля 2022 года россияне выпустили 13 ракет по Кропивницкому. Тогда оккупанты атаковали "Канатово" и железнодорожный объект.
- 21 апреля 2023 года Червинскому объявили о подозрении по статье о превышении служебных полномочий. По этому делу ему грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное.
- 24 апреля правоохранители задержали Червинского в Тернопольской области, а на следующий день суд арестовал его.
- В конце 2023-го Червинскому вручили новое подозрение – прокуратура заявила, что он якобы хотел выманить $100 000 у бизнесмена.
