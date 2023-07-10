Ердоган – Швеції: Будете в НАТО, якщо ми будемо в ЄС. Шольц відповів: Це ніяк не пов'язано

Канцлер Німеччини Олаф Шольц відповів на заяву президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана, який погодився підтримати членство Швеції у НАТО в обмін на євроінтеграцію Туреччини. Німецький лідер закликав Ердогана не пов'язувати ці два поняття.

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За словами Шольца, питання членства Швеції в НАТО та прагнення Туреччини вступити в ЄС, – це різні речі, які "ніяк не пов'язані між собою".

"Я не думаю, що це можна роздивлятися та розуміти як цілісну тему", – сказав він, водночас наголосивши, що Швеція своєю чергою виконала всі вимоги для членства в Альянсі.

Канцлер Німеччини висловив сподівання, що Швеції незабаром вдасться досягти мети та стати повноправним членом НАТО попри дії та думки Туреччини з цього приводу.

Ердоган напередодні саміту НАТО у Вільнюсі заявив, що підтримає членство Швеції в Альянсі, якщо ЄС відчинить двері для його країни, яка чекає на це десятиліттями.

У січні 2023 року генсек НАТО Єнс Столтенберг заявляв, що завзяте небажання Туреччини схвалити вступ Швеції у НАТО викликає розчарування, оскільки Швеція сумлінно виконала все, що Туреччина включила до формальних вимог.

4 квітня Фінляндія офіційно стала членом НАТО.

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