Эрдоган – Швеции: Будете в НАТО, если мы будем в ЕС. Шольц ответил: Это никак не связано

Канцлер Германии Олаф Шольц ответил на заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, согласившегося поддержать членство Швеции в НАТО в обмен на евроинтеграцию Турции. Немецкий лидер призвал Эрдогана не связывать эти два понятия.

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По словам Шольца, вопрос членства Швеции в НАТО и стремления Турции вступить в ЕС – это разные вещи, которые "никак не связаны между собой".

"Я не думаю, что это можно рассматривать и понимать как целостную тему", – сказал он, в то же время подчеркнув, что Швеция в свою очередь выполнила все требования для членства в Альянсе.

Канцлер Германии выразил надежду, что Швеции вскоре удастся достичь цели и стать полноправным членом НАТО, несмотря на действия и мнение Турции по этому поводу.

Эрдоган накануне саммита НАТО в Вильнюсе заявил, что поддержит членство Швеции в Альянсе, если ЕС откроет двери для его страны, ожидающей этого десятилетиями.

В январе 2023 года генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что упорное нежелание Турции одобрить вступление Швеции в НАТО вызывает разочарование, поскольку Швеция добросовестно выполнила все, что Турция включила в формальные требования.

4 апреля Финляндия официально стала членом НАТО.

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