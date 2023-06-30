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Якби Пригожин дійшов до Москви, він показав би росіянам, що Кремль порожній – Буданов

Этот материал также доступен на русском
30.06.2023, 11:20
Якби Пригожин дійшов до Москви, він показав би росіянам, що Кремль порожній – Буданов - Фото
Кирило Буданов (Скриншот)

Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов в інтерв'ю виданню War Zone заявив, що якби ватажок терористів Групи Вагнера Євгеній Пригожин дійшов з озброєним "заколотом" до Москви, він би продемонстрував росіянам те, що Кремль порожній.

"Якби Пригожин увійшов того дня в Кремль, він би показав громадськості, що Кремль порожній. Там немає міністрів. Там немає справжніх високопосадовців. Вони всі втекли, і він продемонстрував би, що в Росії немає жодного авторитету при владі", – сказав він.

За його словами, якби ватажок вагнерівців довів свій план до кінця, Росія "була б уже розділена щонайменше на дві частини".

На переконання Буданова, раптове припинення "бунту" Пригожина "виграло деякий час для російського керівництва".

"Але все одно, їхня позиція як всеконтролюючого стовпа влади була сильно підірвана діями Пригожина, і вона вже ніколи не буде такою, як раніше", – додав він.

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Мілана Головань
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