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Если бы Пригожин дошел до Москвы, он показал бы россиянам, что Кремль пуст – Буданов

Цей матеріал також доступний українською
30.06.2023, 11:20
Если бы Пригожин дошел до Москвы, он показал бы россиянам, что Кремль пуст – Буданов - Фото
Кирилл Буданов (Скриншот)

Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов в интервью изданию War Zone заявил, что если бы главарь террористов Группы Вагнера Евгений Пригожин дошел с вооруженным "мятежом" до Москвы, он бы продемонстрировал россиянам, что Кремль пуст.

"Если бы Пригожин вошел в тот день в Кремль, он бы показал общественности, что Кремль пуст. Там нет министров. Там нет настоящих чиновников. Они все сбежали, и он продемонстрировал бы, что в России нет ни одного авторитета у власти", – сказал он. 

По его словам, если бы главарь вагнеровцев довел свой план до конца, Россия "была бы уже разделена по меньшей мере на две части".

По мнению Буданова, внезапное прекращение "бунта" Пригожина "выиграло некоторое время для российского руководства".

"Но все равно, их позиция как всеконтролирующего столпа власти была сильно подорвана действиями Пригожина, и она уже никогда не будет такой, как раньше", – добавил он.

Читайте также: Буданов: ФСБ получила задачу убить Пригожина, это масштабная операция, понадобится время

Милана Головань
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