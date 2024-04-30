Естонія не висилатиме українців з недійсними паспортами – радниця МВС

Аннелі Вікс зазначила, що це стосується громадян України, які законно перебувають в Естонії

Прапор Естонії (Ілюстративне фото: EPA)

Міністерство внутрішніх справ Естонії не планує примусово висилати українських чоловіків призовного віку, які законно перебуватимуть на її території, у випадку, якщо їхні паспорти будуть протерміновані. Про це повідомило видання ERR з посиланням на радницю відділу політики громадянства та міграції МВС країни Аннелі Вікс.

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"Мобілізація – це питання, що стосується держави та її громадян. Міністерство внутрішніх справ не має плану примусової репатріації громадян України, які законно проживають в Естонії та втекли через війну, у тому числі українців, які належать до цільової групи можливої ​​мобілізації", – заявила Вікс.

За її словами, якщо українці мобілізаційного віку більше не зможуть обміняти свої протерміновані паспорти на нові у посольстві України, то вони втратять можливість подорожувати.

"Однак відсутність чинного проїзного документа не обмежує можливості подання заяви на отримання або продовження посвідки на проживання (у тому числі на підставі тимчасового захисту). Чинний порядок також допускає ідентифікацію чи підтвердження особи на підставі інших доказів", – наголосила Вікс.

Але, за її словами, іноземець не може звернутися за візою за відсутності дійсного проїзного документа.

Радниця МВС нагадала, що станом на 26 квітня посвідку на проживання в Естонії на підставі тимчасового захисту мають 6500 українських чоловіків віком 18-60 років.

З 23 квітня українським чоловікам за кордоном призупинили надання консульських послуг. Кулеба заявив, що це було зроблено за його дорученням і що перебування чоловіків за кордоном не звільняє від обовʼязків перед Батьківщиною.

Згодом у МЗС повідомили, що консульські послуги для українців за кордоном тимчасово обмежили, аби узгодити документацію з новим законом про мобілізацію.

24 квітня Кабмін заборонив пересилання закордонного паспорта та паспорта громадянина України за межі держави для чоловіків віком від 18 до 60 років. Згодом у МЗС уточнили, що постанова стосується лише документів, які оформлюються Державною міграційною службою, зокрема держпідприємством "Документ".

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