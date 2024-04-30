Эстония не будет высылать украинцев с недействительными паспортами – советник МВД

Флаг Эстонии (Иллюстративное фото: EPA)

Министерство внутренних дел Эстонии не планирует принудительно высылать украинских мужчин призывного возраста, которые будут законно находиться на ее территории, в случае, если их паспорта будут просрочены. Об этом сообщило издание ERR со ссылкой на советницу отдела политики гражданства и миграции МВД страны Аннели Викс.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Мобилизация – это вопрос, касающийся государства и его граждан. У Министерства внутренних дел нет плана принудительной репатриации граждан Украины, законно проживающих в Эстонии и сбежавших из-за войны, в том числе украинцев, принадлежащих к целевой группе возможной мобилизации", – заявила Викс.

По ее словам, если украинцы мобилизационного возраста больше не смогут обменять свои просроченные паспорта на новые в посольстве Украины, они потеряют возможность путешествовать.

"Однако отсутствие действующего проездного документа не ограничивает возможности подачи заявления на получение или продление вида на жительство (в том числе на основании временной защиты). Действующий порядок также допускает идентификацию или подтверждение лица на основании других доказательств", – подчеркнула Викс.

Но, по ее словам, иностранец не может обратиться за визой в отсутствие действительного проездного документа

Советница МВД напомнила, что по состоянию на 26 апреля вид на жительство в Эстонии на основании временной защиты имеют 6500 украинских мужчин в возрасте 18-60 лет.

С 23 апреля украинским мужчинам за границей приостановили предоставление консульских услуг. Кулеба заявил, что это было сделано по его поручению и что пребывание мужчин за границей не освобождает от обязанностей перед Родиной.

Позже в МИД сообщили, что консульские услуги для украинцев за границей временно ограничили, чтобы согласовать документацию с новым законом о мобилизации.

24 апреля Кабмин запретил пересылку загранпаспорта и паспорта гражданина Украины за пределы государства для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Позже в МИД уточнили, что постановление касается только документов, оформляемых Государственной миграционной службой, в частности, госпредприятием "Документ".

Читайте также: Кулеба о консульских услугах: Недопустимо, чтобы одни сидели в ресторанах, пока другие погибают