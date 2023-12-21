Фах, місце роботи та проживання: ТЦК отримають всі дані про призовників через Е-реєстр – ЗСУ

Буде видно фах військовозобов'язаних, місце проживання, роботи та навчання, а також причини, з яких людина може бути непридатною до служби

Фото: Генштаб ЗСУ

Завдяки електронному реєстру військовозобов'язаних у територіальних центрів комплектації та соціальної підтримки з'явиться більше даних про придатних до служби українців. Про це в ефірі телемарафону сказав начальник служби зв’язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо.

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В інтерв'ю РБК-Україна Фітьо говорив, що реєстр "Оберіг" ще не синхронізований з іншими реєстрами, але коли буде ухвалено відповідний законопроєкт, це зміниться.

Завдяки синхронізації, пояснив він, військкомати бачитимуть, наприклад, чи має військовозобов'язаний відстрочку або ні.

"Коли закон буде ухвалено, це набагато спростить саму мобілізацію, покращить її якість, зменшить корупційні ризики з обох сторін, тому що, наприклад, не доведеться перевіряти довідки, які приносять студенти з денної форми навчання. На це все не витрачатиметься людський ресурс, тому що вся інформація про те, де військовозобов'язані мешкають, працюють, навчаються, буде у комп'ютері", – пояснив Фітьо.

Крім того, додав він, буде видно фах військовозобов'язаних, з яких надалі будуть обрані ті, які найбільше підійдуть під службу у війську.

22 листопада глава фракції Слуга народу Арахамія анонсував великий законопроєкт про мобілізацію, який, за його словами, може бути ухвалений до кінця року.

24 листопада секретар РНБО Данілов запевнив, що строковиків, термін служби яких минув, демобілізують найближчим часом.

Того ж дня президент Зеленський провів засідання Ставки та доручив підготувати рішення щодо мобілізації, демобілізації та ТЦК.

7 грудня Зеленський відповів на петиції про демобілізацію, ротацію та звільнення військовослужбовців строкової служби. Усі три звернення передав прем'єру Шмигалю.

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