Специальность и место работы: ТЦК получат все данные о призывниках через Е-реестр – ВСУ

Будет видна специальность военнообязанных, место жительства, работы и учебы, а также причины, по которым человек может быть непригоден к службе

Фото: Генштаб ВСУ

Благодаря электронному реестру военнообязанных у территориальных центров комплектации и социальной поддержки появится больше данных о пригодных для службы украинцах. Об этом в эфире телемарафона сказал начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо.

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В интервью РБК-Украина Фитьо говорил, что реестр "Оберег" еще не синхронизирован с другими реестрами, но когда будет принят соответствующий законопроект, это изменится.

Благодаря синхронизации, пояснил он, военкоматы будут видеть, например, имеет ли военнообязанный отсрочку или нет.

"Когда закон будет принят, это намного упростит саму мобилизацию, улучшит ее качество, уменьшит коррупционные риски с обеих сторон, потому что, например, не придется проверять справки, которые приносят студенты с дневной формы обучения. На это все не будет тратиться человеческий ресурс, поэтому что вся информация о том, где военнообязанные живут, работают, учатся, будет в компьютере", – пояснил Фитьо.

Кроме того, добавил он, будет видна профессия военнообязанных, из которых в дальнейшем будут избраны те, которые больше всего подойдут под службу в армии.

22 ноября глава фракции Слуга народа Арахамия анонсировал крупный законопроект о мобилизации, который, по его словам, может быть принят до конца года.

24 ноября секретарь СНБО Данилов заверил, что срочников, срок службы которых истек, демобилизуют в ближайшее время.

В тот же день президент Зеленский провел заседание Ставки и поручил подготовить решение по мобилизации, демобилизации и ТЦК.

7 декабря Зеленский ответил на петиции о демобилизации, ротации и увольнении военнослужащих срочной службы. Все три обращения передал премьеру Шмыгалю.

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