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Фон дер Ляєн про прийняття країн до ЄС: Подивимося на їхні заслуги, коротких шляхів не буде

Этот материал также доступен на русском
06.10.2023, 21:07
Фон дер Ляєн про прийняття країн до ЄС: Подивимося на їхні заслуги, коротких шляхів не буде - Фото
Урсула фон дер Ляєн (Фото: ЕРА)

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила на пресконференції в іспанській Гранаді, що процес вступу нових країн до Євросоюзу ґрунтуватиметься винятково на їхніх заслугах і жодних "коротких шляхів" для цього не буде.

За її словами, ідея засновувати процес вступу на заслугах була підтверджена в декларації, ухваленій за підсумками саміту в Гранаді.

У документі йдеться про розширення ЄС як про "геостратегічну інвестицію в мир, безпеку, стабільність і процвітання".

Водночас вона зазначила, що й сам ЄС має не тільки працювати над процесом та методами прийняття інших країн до себе, але й пропрацювати зміни у своїй структурі, аби прийняти понад 30 держав.

"І Європейський Союз, як і майбутні держави-члени, мають бути готові до цього процесу. Претенденти на членство мають активізувати реформи, особливо у сфері верховенства права, відповідно до характеру процесу вступу, що базується на заслугах, і за підтримки ЄС. Паралельно з цим Союз повинен закласти необхідну внутрішню основу і провести реформи", – сказала президентка Єврокомісії.

За її словами, ЄС також має зробити свою домашню роботу, аби бути готовими до цього. 

Фон дер Ляєн також наголосила, що майбутнє України та Молдови – у ЄС.

Вона додала, що Єврокомісія представить у листопаді звіт про готовність країн-кандидатів до вступу в ЄС, який буде розглянуто в грудні.

Читайте також: Фон дер Ляєн: Україна досягла серйозних успіхів на шляху до членства в Євросоюзі

Мілана Головань
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євроінтеграціяУрсула фон дер Ляєн
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