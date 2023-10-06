Фон дер Ляйен о приеме стран в ЕС: Посмотрим на их заслуги, коротких путей не будет

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила на пресс-конференции в испанской Гранаде, что процесс вступления новых стран в Евросоюз будет основываться исключительно на их заслугах и никаких "коротких путей" для этого не будет.

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По ее словам, идея основывать процесс вступления на заслугах была подтверждена в декларации, принятой по итогам саммита в Гранаде.

В документе говорится о расширении ЕС как о "геостратегической инвестиции в мир, безопасность, стабильность и процветание".

"И Европейский Союз, как и будущие государства-члены должны быть готовы к этому процессу. Претенденты на членство должны активизировать реформы, особенно в сфере верховенства закона", – сказала президент Еврокомиссии.

В то же время фон дер Ляйен подчеркнула, что будущее Украины и Молдовы – в ЕС.

Она добавила, что Еврокомиссия представит в ноябре отчет о готовности стран-кандидатов ко вступлению в ЕС, который будет рассмотрен в декабре.

5 сентября 2023 года вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина сказала, что Украина будет готова к членству в Евросоюзе в ближайшие два года, а к членству в НАТО – еще раньше.

Украина и Молдова получили статус кандидатов в Евросоюз 23 июня 2022 года.

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