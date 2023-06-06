Фон дер Ляєн заявила, що не зацікавлена стати новим генсеком НАТО

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн не зацікавлена у тому, щоб стати новим генсеком НАТО. Про це повідомляє агенція Associated Press з посиланням на слова посадовиці.

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"Я точно не доступна для цього [цієї посади]. Я вважаю, що НАТО — це чудово, і якби його не було, його потрібно було б створити. Мені дуже, дуже подобалося працювати в НАТО на посаді міністра оборони [Німеччини], але я точно не підходжу для цієї роботи. Моє місце в Європі"- сказала фон дер Ляєн.

Також вона відмовилася сказати, чи балотуватиметься на другий термін на посаду глави Єврокомісії після виборів до Європарламенту наступного року.

Вона сказала, що планує прийняти рішення у наступному півріччі.

Чинний генсек НАТО Єнс Столтенберг був обраний у 2014 році. Його повноваження мали закінчитися минулого року, проте його мандат був продовжений задля забезпечення стабільності після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Нового генерального секретаря НАТО мають обрати на наступному саміті Альянсу у Вільнюсі у липні 2023 року.

Агенція зауважує, що жодного кандидата не було запропоновано публічно, а чинний генсек Столтенберг "навряд" продовжить свої повноваження знову.

У квітні 2023 року видання Politico повідомляло, що фон дер Ляєн розглядається серед потенційних кандидатів на пост генсека НАТО.

28 травня міністр оборони Великої Британії Воллес заявив, що хотів би бути наступним генсеком НАТО.

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