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Фон дер Ляєн заявила, що не зацікавлена стати новим генсеком НАТО

Этот материал также доступен на русском
06.06.2023, 17:15
Фон дер Ляєн заявила, що не зацікавлена стати новим генсеком НАТО - Фото
Урсула фон дер Ляєн (Фото: EPA)

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн не зацікавлена у тому, щоб стати новим генсеком НАТО. Про це повідомляє агенція Associated Press з посиланням на слова посадовиці.

"Я точно не доступна для цього [цієї посади]. Я вважаю, що НАТО — це чудово, і якби його не було, його потрібно було б створити. Мені дуже, дуже подобалося працювати в НАТО на посаді міністра оборони [Німеччини], але я точно не підходжу для цієї роботи. Моє місце в Європі"- сказала фон дер Ляєн.

Також вона відмовилася сказати, чи балотуватиметься на другий термін на посаду глави Єврокомісії після виборів до Європарламенту наступного року.

Вона сказала, що планує прийняти рішення у наступному півріччі.

Чинний генсек НАТО Єнс Столтенберг був обраний у 2014 році. Його повноваження мали закінчитися минулого року, проте його мандат був продовжений задля забезпечення стабільності після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Нового генерального секретаря НАТО мають обрати на наступному саміті Альянсу у Вільнюсі у липні 2023 року.

Агенція зауважує, що жодного кандидата не було запропоновано публічно, а чинний генсек Столтенберг "навряд" продовжить свої повноваження знову.

  • У квітні 2023 року видання Politico повідомляло, що фон дер Ляєн розглядається серед потенційних кандидатів на пост генсека НАТО.
  • 28 травня міністр оборони Великої Британії Воллес заявив, що хотів би бути наступним генсеком НАТО.

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Артем Джеріпа
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