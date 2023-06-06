Фон дер Ляєн заявила, що не зацікавлена стати новим генсеком НАТО
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн не зацікавлена у тому, щоб стати новим генсеком НАТО. Про це повідомляє агенція Associated Press з посиланням на слова посадовиці.
"Я точно не доступна для цього [цієї посади]. Я вважаю, що НАТО — це чудово, і якби його не було, його потрібно було б створити. Мені дуже, дуже подобалося працювати в НАТО на посаді міністра оборони [Німеччини], але я точно не підходжу для цієї роботи. Моє місце в Європі"- сказала фон дер Ляєн.
Також вона відмовилася сказати, чи балотуватиметься на другий термін на посаду глави Єврокомісії після виборів до Європарламенту наступного року.
Вона сказала, що планує прийняти рішення у наступному півріччі.
Чинний генсек НАТО Єнс Столтенберг був обраний у 2014 році. Його повноваження мали закінчитися минулого року, проте його мандат був продовжений задля забезпечення стабільності після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Нового генерального секретаря НАТО мають обрати на наступному саміті Альянсу у Вільнюсі у липні 2023 року.
Агенція зауважує, що жодного кандидата не було запропоновано публічно, а чинний генсек Столтенберг "навряд" продовжить свої повноваження знову.
- У квітні 2023 року видання Politico повідомляло, що фон дер Ляєн розглядається серед потенційних кандидатів на пост генсека НАТО.
- 28 травня міністр оборони Великої Британії Воллес заявив, що хотів би бути наступним генсеком НАТО.
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