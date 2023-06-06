Фон дер Ляйен заявила, что не заинтересована стать новым генсеком НАТО
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен не заинтересована в том, чтобы стать новым генсеком НАТО. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на слова чиновника.
"Я точно не доступна для этого [этой должности]. Я считаю, что НАТО — это прекрасно, и если бы его не было, его нужно было бы создать. Мне очень, очень нравилось работать в НАТО на должности министра обороны [Германии], но я точно не подхожу для этой работы. Мое место в Европе" – сказала фон дер Ляйен.
Также она отказалась сказать, будет ли баллотироваться на второй срок на должность главы Еврокомиссии после выборов в Европарламент в следующем году.
Она сказала, что планирует принять решение в следующем полугодии.
Действующий генсек НАТО Йенс Столтенберг был избран в 2014 году. Его полномочия должны были закончиться в прошлом году, однако его мандат был продлен для обеспечения стабильности после полномасштабного вторжения России в Украину.
Новый генеральный секретарь НАТО должен быть избран на следующем саммите Альянса в Вильнюсе в июле 2023 года.
Агентство отмечает, что ни один кандидат не был предложен публично, а действующий генсек Столтенберг "вряд" продолжит свои полномочия снова.
- В апреле 2023 года издание Politico сообщало, что фон дер Ляйен рассматривается среди потенциальных кандидатов на пост генсека НАТО.
- 28 мая министр обороны Великобритании Уоллес заявил, что хотел бы быть следующим генсеком НАТО.
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