Фон дер Ляйен заявила, что не заинтересована стать новым генсеком НАТО

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен не заинтересована в том, чтобы стать новым генсеком НАТО. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на слова чиновника.

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"Я точно не доступна для этого [этой должности]. Я считаю, что НАТО — это прекрасно, и если бы его не было, его нужно было бы создать. Мне очень, очень нравилось работать в НАТО на должности министра обороны [Германии], но я точно не подхожу для этой работы. Мое место в Европе" – сказала фон дер Ляйен.

Также она отказалась сказать, будет ли баллотироваться на второй срок на должность главы Еврокомиссии после выборов в Европарламент в следующем году.

Она сказала, что планирует принять решение в следующем полугодии.

Действующий генсек НАТО Йенс Столтенберг был избран в 2014 году. Его полномочия должны были закончиться в прошлом году, однако его мандат был продлен для обеспечения стабильности после полномасштабного вторжения России в Украину.

Новый генеральный секретарь НАТО должен быть избран на следующем саммите Альянса в Вильнюсе в июле 2023 года.

Агентство отмечает, что ни один кандидат не был предложен публично, а действующий генсек Столтенберг "вряд" продолжит свои полномочия снова.

В апреле 2023 года издание Politico сообщало, что фон дер Ляйен рассматривается среди потенциальных кандидатов на пост генсека НАТО.

28 мая министр обороны Великобритании Уоллес заявил, что хотел бы быть следующим генсеком НАТО.

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