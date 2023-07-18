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Франція дала притулок російському десантнику, який воював проти України – росЗМІ

Этот материал также доступен на русском
18.07.2023, 12:54
Франція дала притулок російському десантнику, який воював проти України – росЗМІ - Фото
Павло Філатьєв (скриншот)

Колишній десантник російської армії Павло Філатьєв, який у лютому-квітні 2022 року вдерся в Україну з окупаційним контингентом, отримав статус біженця у Франції. Про це російському ресурсу Агентство повідомив сам окупант, видання також ознайомилося з документом, отриманим втікачем від французького органу у справах біженців OFPRA.

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Філатьєв зміг звільнитися з ЗС РФ після поранення, влітку 2022 року опублікував "антивоєнну" книгу "ZOV 56" і за допомогою організації Gulagu.net втік із Росії. Восени цього року він попросив притулку у Франції.

Як пише джерело, після приїзду до Франції десантник окупантів посварився із засновником Gulagu.net Володимиром Осєчкіним (одним із приводів нібито стала суперечка через права на його книгу: після приїзду до Франції Філатьєв передав їх Осєчкіну, але потім передумав. Коли Осєчкін відмовився розірвати договір, подав на нього до суду).

Навесні 2023 року Осєчкін на підставі інтерв'ю Філатьєва шведському виданню Dn.se звинуватив десантника РФ у прихованні "інформації про вбивства українців, у затриманні яких він брав участь". Там російський військовий переказав слова експоплічників, що деяких з українців, яких Філатьєв та інші військовослужбовці брали в полон, було розстріляно чи повішено.

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Засновник Gulagu.net заявив, що ця інформація свідчить, що Філатьєв де-факто приховував свою причетність до воєнних злочинів і тому не може претендувати на політпритулок. Агентству Філатьєв заявив, що Осєчкін нібито неправильно зрозумів його слова: його поплічники з ЗС РФ начебто не розстрілювали полонених у нього на очах, але йому "справді переказали чутку про розстріл полоненого, якого Філатьєв згадує у своїй книзі".

LIGA.net направила до Офісу генпрокурора запит на коментар, що робиться для екстрадиції учасника агресивної війни Росії проти України. Також запит надіслано OFPRA.

Євген Пилипенко
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війнаПавло Філатьєв
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