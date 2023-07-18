Франция дала убежище воевавшему против Украины российскому десантнику – росСМИ

Бывший десантник российской армии Павел Филатьев, который в феврале-апреле 2022 года вторгся в Украину с оккупационным контингентом, получил статус беженца во Франции. Об этом российскому ресурсу Агентство сообщил сам оккупант, издание также ознакомилось с документом, полученным беглецом от французского органа по делам беженцев OFPRA.

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Филатьев смог уволиться из ВС РФ после ранения, летом 2022 года опубликовал "антивоенную" книгу "ZOV 56" и с помощью организации Gulagu.net сбежал из России. Осенью того же года он попросил убежища во Франции.

Как пишет источник, после приезда во Францию десантник оккупантов разругался с основателем Gulagu.net Владимиром Осечкиным (одним из поводов якобы стал спор из-за прав на его книгу: после приезда во Францию Филатьев передал их Осечкину, но потом передумал. Когда Осечкин отказался расторгнуть договор, подал на него в суд).

Весной 2023 года Осечкин на основании интервью Филатьева шведскому изданию Dn.se обвинил десантника РФ в сокрытии "информации об убийствах украинцев, в задержании которых он принимал участие". Там российский военный пересказал слова экс-подельников, что некоторые из украинцев, которых Филатьев и другие военнослужащие брали в плен, были расстреляны или повешены.

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Основатель Gulagu.net заявил, что эта информация свидетельствует, что Филатьев де-факто скрывал свою причастность к военным преступлениям и потому не может претендовать на политубежище. Агентству Филатьев заявил, что Осечкин якобы неправильно понял его слова: его подельники по ВС РФ будто бы не расстреливали пленных у него на глазах, но ему "действительно пересказали слух о расстреле пленного, которого Филатьев упоминает в своей книге".

LIGA.net направила в Офис генпрокурора запрос на комментарий, что делается для экстрадиции участника агрессивной войны России против Украины. Также запрос направлен OFPRA.

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