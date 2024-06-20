Французький генерал: 80% цілей в Україні знищують FPV-дрони, але ситуація може змінитися

FPV-дрон (Фото: Facebook Михайла Федорова)

Начальник штабу французької армії генерал П'єр Шилль заявив, що 80% цілей на лінії фронту в Україні знищують FPV-дронами. Відповідну заяву він зробив на оборонній виставці Eurosatory в Парижі, передає Defense News.

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За словами Шилля, ситуація може змінитися вже в найближчі один-два роки через появу нових технологій.

Французький генерал зазначив, що масове застосування таких дронів – тимчасове рішення. Поки що засоби для боротьби з безпілотниками не можуть повністю закрити небо від літальних апаратів. Однак технології захисту поліпшуються, і вже зараз 75% безпілотників на полі бою в Україні падають і губляться через роботу систем радіоелектронної боротьби, наголосив він.

Як приклад Шилль навів турецькі безпілотники Bayraktar TB2, які на початку повномасштабного вторгнення Росії ефективно застосовувалися українськими військами й стали "королями війни", але зараз уже не використовуються, адже росіяни навчилися їх збивати.

19 грудня 2023 року президент Зеленський пообіцяв, що Україна протягом 2024 року виробить мільйон дронів.

Міністр Камишін згодом уточнив, що глава держави мав на увазі лише FPV-дрони.

У Міноборони заявили, що Україна нарощує виробництво дронів-камікадзе, щоб компенсувати нестачу артилерійських снарядів на фронті.

23 квітня командувач НГУ Півненко заявив, що на деяких напрямках фронту близько 70-80% бронетехніки противника Сили оборони знищують за допомогою безпілотників.

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