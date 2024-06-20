Французький генерал: 80% цілей в Україні знищують FPV-дрони, але ситуація може змінитися
Начальник штабу французької армії генерал П'єр Шилль заявив, що 80% цілей на лінії фронту в Україні знищують FPV-дронами. Відповідну заяву він зробив на оборонній виставці Eurosatory в Парижі, передає Defense News.
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За словами Шилля, ситуація може змінитися вже в найближчі один-два роки через появу нових технологій.
Французький генерал зазначив, що масове застосування таких дронів – тимчасове рішення. Поки що засоби для боротьби з безпілотниками не можуть повністю закрити небо від літальних апаратів. Однак технології захисту поліпшуються, і вже зараз 75% безпілотників на полі бою в Україні падають і губляться через роботу систем радіоелектронної боротьби, наголосив він.
Як приклад Шилль навів турецькі безпілотники Bayraktar TB2, які на початку повномасштабного вторгнення Росії ефективно застосовувалися українськими військами й стали "королями війни", але зараз уже не використовуються, адже росіяни навчилися їх збивати.
- 19 грудня 2023 року президент Зеленський пообіцяв, що Україна протягом 2024 року виробить мільйон дронів.
- Міністр Камишін згодом уточнив, що глава держави мав на увазі лише FPV-дрони.
- У Міноборони заявили, що Україна нарощує виробництво дронів-камікадзе, щоб компенсувати нестачу артилерійських снарядів на фронті.
- 23 квітня командувач НГУ Півненко заявив, що на деяких напрямках фронту близько 70-80% бронетехніки противника Сили оборони знищують за допомогою безпілотників.
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