Французский генерал: 80% целей в Украине уничтожают FPV-дроны, ситуация может измениться

FPV-дрон (Фото: Facebook Михаила Федорова)

Начальник штаба французской армии генерал Пьер Шилль заявил, что 80% целей на линии фронта в Украине уничтожают FPV-дронами. Соответствующее заявление он сделал на оборонной выставке Eurosatory в Париже, передает Defense News.

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По словам Шилля, ситуация может измениться уже в ближайшие один-два года благодаря появлению новых технологий.

Французский генерал отметил, что массовое применение таких дронов – временное решение. Пока средства для борьбы с беспилотниками не могут полностью закрыть небо от летательных аппаратов. Однако технологии защиты улучшаются, и уже сейчас 75% беспилотников на поле боя в Украине падают и теряются из-за работы систем радиоэлектронной борьбы, подчеркнул он.

В качестве примера Шилль привел турецкие беспилотники Bayraktar TB2, которые в начале полномасштабного вторжения России эффективно применялись украинскими войсками и стали "королями войны", но сейчас уже не используются, ведь россияне научились их сбивать.

19 декабря 2023 года президент Зеленский пообещал, что Украина в течение 2024 года произведет миллион дронов.

Министр Камышин позже уточнил, что глава государства имел в виду только FPV-дроны.

В Минобороны заявили, что Украина наращивает производство дронов-камикадзе, чтобы компенсировать недостаток артиллерийских снарядов на фронте.

23 апреля командующий НГУ Пивненко заявил, что на некоторых направлениях фронта около 70-80% бронетехники противника Силы обороны уничтожают с помощью беспилотников.

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