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FT: Радник Байдена полетить у Данію. Має переконати країни Глобального Півдня засудити РФ

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22.06.2023, 09:02
FT: Радник Байдена полетить у Данію. Має переконати країни Глобального Півдня засудити РФ - Фото
Джейк Салліван (Фото: ЕРА)

The Financial Times з посиланням на джерела, ознайомлені з ситуацією, пише, що радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван цими вихідними полетить до Данії на прохання українського уряду для неоголошеної зустрічі з представниками країн, які не засудили вторгнення Росії на територію України.

За даними співрозмовників видання, Салліван погодився взяти участь у зустрічі в Копенгагені з представниками таких країн, як Індія, Бразилія та Південна Африка.

Одне із джерел повідомило, що список учасників ще не затверджений і може змінитися до зустрічі. Ймовірно, серед присутніх також можуть бути офіційні особи Туреччини та Китаю.

У статті FT йдеться, що план цього зібрання продиктований "високою ймовірністю затяжної війни в Україні та ризиків через співпрацю країн Глобального Півдня з Росією".

Зазначається, що результатом зустрічі Саллівана з представниками вищеназваних країн має стати їхнє переконання щодо відмови комунікації з Росією та засудження її вторгнення в Україну.

Читайте також: Зеленський хоче зустрічі з Лулою – якщо не для підтримки України, то для непідтримки РФ

Мілана Головань
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ІндіяБразиліяафрикаДжейк Салліван
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