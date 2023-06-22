FT: Радник Байдена полетить у Данію. Має переконати країни Глобального Півдня засудити РФ

The Financial Times з посиланням на джерела, ознайомлені з ситуацією, пише, що радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван цими вихідними полетить до Данії на прохання українського уряду для неоголошеної зустрічі з представниками країн, які не засудили вторгнення Росії на територію України.

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За даними співрозмовників видання, Салліван погодився взяти участь у зустрічі в Копенгагені з представниками таких країн, як Індія, Бразилія та Південна Африка.

Одне із джерел повідомило, що список учасників ще не затверджений і може змінитися до зустрічі. Ймовірно, серед присутніх також можуть бути офіційні особи Туреччини та Китаю.

У статті FT йдеться, що план цього зібрання продиктований "високою ймовірністю затяжної війни в Україні та ризиків через співпрацю країн Глобального Півдня з Росією".

Зазначається, що результатом зустрічі Саллівана з представниками вищеназваних країн має стати їхнє переконання щодо відмови комунікації з Росією та засудження її вторгнення в Україну.

16 червня 2023 року до Києва приїхали лідери чотирьох африканських держав – Сиріл Рамафоса (ПАР), Макі Салл (Сенегал), Хакаінде Хічілема (Замбія), Азалі Ассумані (Союз Коморських Островів).

Рамафоса привіз Зеленському 10 мирних ідей Африки щодо війни в Україні та почув позицію у відповідь українського президента.

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