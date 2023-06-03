Зеленський хоче зустрічі з Лулою – якщо не для підтримки України, то для непідтримки РФ

Президент Володимир Зеленський має бажання зустрітись із бразильським лідером Лулою да Сілвою – вважає, що їм є про що поговорити. Він сподівається на підтримку України з боку якомога більшої кількості країн – або хоча б на непідтримку ними Росії. Про це він сказав під час спілкування з представниками латиноамериканських ЗМІ.

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"Я зацікавлений в зустрічі з президентом Лулою. Я пропонував у будь-якому форматі. Я неодноразово запрошував президента з візитом в Україну", – сказав Зеленський.

Він зазначив, що його команда з’єднувалась з представниками бразильського лідера, коли той проводив зустрічі в Європі з іспанцями та португальцями. Зеленський сподівався "скористатися цим часом, тому що відстань вже менша".

Коментуючи те, що двом лідерам не вдалося зустрітися на саміті G7 і чутки про те, що в цьому нібито не була зацікавлена Україна, Зеленський сказав, що "це маячня", про це кажуть "несерйозні та не предметні люди". Він зазначив, що "щось там на G7 не склалося, але це точно не склалося не з нашого боку".

"Я зацікавлений у зустрічі з президентом Лулою. Я вважаю, що нам треба поговорити. Мені потрібно, щоб якомога більше країн підтримували Україну або не підтримували Росію в цій ситуації, якщо вони не готові підтримувати Україну, на жаль. Для мене важливо, щоб люди розуміли усі деталі того, що відбувається", – сказав Зеленський.

На саміті G7 у Хіросімі не відбулося зустрічі Зеленського з президентом Бразилії. Зеленський повідомив, що не зміг зустрітися "через розклад".

Раніше президент Бразилії заявляв, що "немає сенсу обговорювати, хто має рацію" у війні Росії проти України. У Вашингтоні розкритикували "миротворчість" Лули да Сілви та його думку, що США нібито "заохочують війну в Україні", і заявили, що він "повторює російську та китайську пропаганду, зовсім не враховуючи факти". Одразу після цього Лула заявив, що насправді він засуджує порушення Росією територіальної цілісності України.

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