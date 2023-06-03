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Зеленский хочет встречи с Лулой – если не для поддержки Украины, то для неподдержки РФ

Цей матеріал також доступний українською
03.06.2023, 15:59
Зеленский хочет встречи с Лулой – если не для поддержки Украины, то для неподдержки РФ - Фото
Владимир Зеленский (Фото - пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский хочет встретиться с бразильским лидером Лулой да Силвой – считает, что им есть о чем поговорить. Он надеется на поддержку Украины со стороны как можно большего количества стран – или хотя бы на неподдержку ими России. Об этом он сказал в ходе общения с представителями латиноамериканских СМИ.

"Я заинтересован во встрече с президентом Лулой. Я предлагал в любом формате. Я неоднократно приглашал президента с визитом в Украину", – сказал Зеленский.

Он отметил, что его команда связывалась с представителями бразильского лидера, когда тот проводил встречи в Европе с испанцами и португальцами. Зеленский надеялся "воспользоваться этим временем, потому что расстояние уже меньше".

Комментируя то, что двум лидерам не удалось встретиться на саммите G7 и слухи о том, что в этом якобы не была заинтересована Украина, Зеленский сказал, что "это бред", об этом говорят "несерьезные и непредметные люди". Он отметил, что "что-то там на G7 не сложилось, но это точно не сложилось не с нашей стороны".

"Я заинтересован во встрече с президентом Лулой. Я считаю, что нам нужно поговорить. Мне необходимо, чтобы как можно больше стран поддерживали Украину или не поддерживали Россию в данной ситуации, если они не готовы поддерживать Украину, к сожалению. Для меня важно, чтобы люди понимали все детали происходящего", – сказал Зеленский.

  • На саммите G7 в Хиросиме не состоялась встреча Зеленского с президентом Бразилии. Зеленский сообщил, что не смог встретиться "из-за расписания".
  • Ранее президент Бразилии заявлял, что "нет смысла обсуждать, кто прав" в войне России против Украины. В Вашингтоне подвергли критике "миротворчество" Лулы да Силвы и его мнение, что США якобы "поощряют войну в Украине", и заявили, что он "повторяет российскую и китайскую пропаганду, совсем не учитывая факты". Сразу после этого Лула заявил, что на самом деле он осуждает нарушение Россией территориальной целостности Украины.

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Оксана Житнюк
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Владимир ЗеленскийвойнаБразилия
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