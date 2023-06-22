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FT: Советник Байдена полетит в Данию. Должен переубедить страны Глобального Юга осудить РФ

Цей матеріал також доступний українською
22.06.2023, 09:02
FT: Советник Байдена полетит в Данию. Должен переубедить страны Глобального Юга осудить РФ - Фото
Джейк Салливан (Фото: ЕРА)

The Financial Times со ссылкой на источники, ознакомленные с ситуацией, пишет, что советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан в эти выходные полетит в Данию по просьбе украинского правительства для необъявленной встречи с представителями стран, не осудивших вторжение России на территорию Украины.

По данным собеседников издания, Салливан согласился принять участие во встрече в Копенгагене с представителями таких стран, как Индия, Бразилия и Южная Африка.

Один из источников сообщил, что список участников еще не утвержден и может измениться до встречи. По всей видимости, среди присутствующих также могут быть официальные лица Турции и Китая.

В статье FT говорится, что план этого собрания продиктован "высокой вероятностью затяжной войны в Украине и рисков из-за сотрудничества стран Глобального Юга с Россией".

Отмечается, что результатом встречи Салливана с представителями вышеперечисленных стран должно стать их убеждение по поводу отказа коммуникации с Россией и осуждение ее вторжения в Украину.

Читайте также: Зеленский хочет встречи с Лулой – если не для поддержки Украины, то для неподдержки РФ

Милана Головань
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ИндияафрикаБразилияДжейк Салливан
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