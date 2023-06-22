FT: Советник Байдена полетит в Данию. Должен переубедить страны Глобального Юга осудить РФ

The Financial Times со ссылкой на источники, ознакомленные с ситуацией, пишет, что советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан в эти выходные полетит в Данию по просьбе украинского правительства для необъявленной встречи с представителями стран, не осудивших вторжение России на территорию Украины.

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По данным собеседников издания, Салливан согласился принять участие во встрече в Копенгагене с представителями таких стран, как Индия, Бразилия и Южная Африка.

Один из источников сообщил, что список участников еще не утвержден и может измениться до встречи. По всей видимости, среди присутствующих также могут быть официальные лица Турции и Китая.

В статье FT говорится, что план этого собрания продиктован "высокой вероятностью затяжной войны в Украине и рисков из-за сотрудничества стран Глобального Юга с Россией".

Отмечается, что результатом встречи Салливана с представителями вышеперечисленных стран должно стать их убеждение по поводу отказа коммуникации с Россией и осуждение ее вторжения в Украину.

16 июня 2023 года в Киев приехали лидеры четырех африканских государств – Сирил Рамафоса (ЮАР), Маки Салл (Сенегал), Хакаинде Хичиллема (Замбия), Азали Ассумани (Союз Коморских Островов).

Рамафоса привез Зеленскому 10 мирных идей Африки по поводу войны в Украине и услышал ответную позицию украинского президента.

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