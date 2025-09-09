FT: Україна може зіткнутися з нестачею засобів ППО – Пентагон уповільнив постачання

ЗСУ (Ілюстративне фото: Генштаб)

Україна ризикує зіткнутися з нестачею засобів протиповітряної оборони на тлі сповільнень постачання зі США після перегляду військової допомоги Міноборони і посилення атак Росії. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на неназваних західних і українських чиновників.

Проблема виникла після кількох місяців нерегулярних постачань, які до того ж були меншими за обсягом. Чиновники та аналітики попереджали, що якщо Москва продовжить ескалацію або збереже високі темпи атак, українські підрозділи ППО зіткнуться з дефіцитом.

"Це питання часу, коли закінчаться боєприпаси", – сказав співрозмовник, знайомий із постачаннями США.

Уповільнення постачання викликає занепокоєння, оскільки інші ракети, які закуповують безпосередньо у виробників у рамках окремої програми "Ініціатива із забезпечення безпеки України", виробляють партіями. А це призводить до перерв між постачаннями.

Однак у Білому домі назвали неправдивими заяви про те, що Україна може втратити важливу військову допомогу.

"Повідомлення про те, що ми "позбавляємо Київ життєво важливих засобів ППО", є вочевидь неправдивими, і Міністерство оборони вельми свідомо працює над задоволенням потреб України, зокрема щодо протиповітряної оборони", – сказав представник адміністрації.

Чиновник зазначив, що президент США Дональд Трамп хоче "зупинити вбивства", тому доручив продавати союзникам із НАТО зброю, яка могла б компенсувати їх постачання військової допомоги Україні.

"Однак європейські країни також повинні активізуватися, зокрема припинити закупівлі російської нафти і чинити економічний тиск на країни, які фінансують війну", – сказав неназваний чиновник.

Українські чиновники повідомили, що з літа Сили оборони витратили значну кількість боєприпасів у спробах захиститися від "інтенсивних повітряних ударів" по військовій і цивільній інфраструктурі.

За словами високопоставлених американських і українських чиновників, Пентагон після перевірки 10 важливих систем спершу призупинив, а потім сповільнив постачання Україні перехоплювачів Pac-3 для систем ППО Patriot, десятків переносних зенітно-ракетних комплексів Stinger, високоточних артилерійських снарядів, понад 100 ракет Hellfire і ракет Aim для систем ППО Nasams і винищувачів F-16.

Кількість атак Росії дронами з початку 2025 року різко збільшилася. За літо в середньому було зафіксовано понад 5200 запусків БпЛА на місяць. Українські чиновники та аналітики припускають, що тенденція збережеться і далі.