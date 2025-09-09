FT: Украина может столкнуться с нехваткой средств ПВО – Пентагон замедлил поставки

ВСУ (Иллюстративное фото: Генштаб)

Украина рискует столкнуться с нехваткой средств противовоздушной обороны на фоне замедлений поставок из США после пересмотра военной помощи Минобороны и усиления атак России. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на неназванных западных и украинских чиновников.

Проблема возникла после нескольких месяцев нерегулярных поставок, которые к тому же были меньше по объему. Чиновники и аналитики предупреждали, что если Москва продолжит эскалацию или сохранит более высокие темпы атак, украинские подразделения ПВО столкнутся с дефицитом.

"Это вопрос времени, когда закончатся боеприпасы", – сказал собеседник, знакомый с поставками США.

Замедление поставок вызывает обеспокоенность, так как другие ракеты, которые закупаются напрямую у производителей в рамках отдельной программы "Инициатива по обеспечению безопасности Украины", производятся партиями. А это приводит к перерывам между поставками.

Однако в Белом доме назвали ложными заявления о том, что Украина может лишиться важной военной помощи.

"Сообщения о том, что мы "лишаем Киев жизненно важных средств ПВО", являются явно ложными, и Министерство обороны весьма сознательно работает над удовлетворением потребностей Украины, в том числе в отношении противовоздушной обороны", – сказал представитель администрации.

Чиновник отметил, что президент США Дональд Трамп хочет "остановить убийства", поэтому поручил продавать союзникам по НАТО оружие, которое могло бы компенсировать их поставки военной помощи Украине.

"Однако европейские страны также должны активизироваться, в том числе прекратить закупки российской нефти и оказать экономическое давление на страны, финансирующие войну", – сказал неназванный чиновник.

Украинские чиновники сообщили, что с лета Силы обороны израсходовали значительное количество боеприпасов в попытках защититься от "интенсивных воздушных ударов" по военной и гражданской инфраструктуре.

По словам высокопоставленных американских и украинских чиновников, Пентагон после проверки 10 важных систем сначала приостановил, а затем замедлил поставки Украине перехватчиков Pac-3 для систем ПВО Patriot, десятков переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger, высокоточных артиллерийских снарядов, более 100 ракет Hellfire и ракет Aim для систем ПВО Nasams и истребителей F-16.

Число атак России дронами с начала 2025 года резко увеличилось. За лето в среднем было зафиксировано свыше 5200 запусков БпЛА в месяц. Украинские чиновники и аналитики предполагают, что тенденция сохранится и дальше.