Люксембург присоединится к программе закупки американского оружия для Украины

Люк Фриден (Фото: Jonas Roosens/EPA)

Люксембург станет еще одной европейской страной, которая присоединилась к программе по закупке американского оружия для Украины. О таких планах объявил премьер-министр Люксембурга Люк Фриден, передает Euractiv.

Фриден сказал, что его страна планирует внести вклад в новое соглашение под руководством НАТО, согласно которому европейские страны будут оплачивать поставки американского оружия в Украину.

Премьер Люксембурга рассказал, что его страна не будет финансировать весь пакет в размере $500 млн самостоятельно, а ищет партнеров. Он не уточнил, какую сумму готов внести Люксембург в рамках инициативы PURL.

"Мы профинансируем пакет совместно с другими странами, которые нам еще предстоит определить, пакет уже доступного вооружения, в основном американского, которое мы предоставим Украине", — добавил Фриден.

4 августа о помощи объявили Нидерланды и 5 августа – Дания, Норвегия и Швеция. На тот момент совокупный объем их помощи был на более чем $1 млрд.

22 августа Шмыгаль сообщал, что механизм НАТО по закупке американского оружия для Украины привлек около $1,5 млрд военной помощи.

24 августа Канада пообещала направить на программу $500 млн.