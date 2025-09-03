Люксембург приєднається до програми закупівлі американської зброї для України

Люк Фріден (Фото: Jonas Roosens/EPA)

Люксембург стане ще однією європейською країною, яка долучилася до програми із закупівлі американської зброї для України. Про такі плани оголосив прем'єр-міністр Люксембургу Люк Фріден, передає Euractiv.

Фріден сказав, що його країна планує зробити внесок у нову угоду під керівництвом НАТО, згідно з якою європейські країни оплачуватимуть постачання американської зброї до України.

Прем’єр Люксембургу розповів, що його країна не фінансуватиме весь пакет у розмірі $500 млн самостійно, а шукає партнерів. Він не уточнив, яку суму готовий внести Люксембург в межах ініціативи PURL.

"Ми профінансуємо пакет спільно з іншими країнами, які нам ще належить визначити, пакет уже доступного озброєння, в основному американського, який ми надамо Україні", – додав Фріден.

4 серпня про допомогу оголосили Нідерланди та 5 серпня – Данія, Норвегія і Швеція. На той момент сукупний обсяг їх допомоги був на більш ніж $1 млрд.

22 серпня Шмигаль повідомляв, що механізм НАТО із закупівлі американської зброї для України залучив близько $1,5 млрд військової допомоги.

24 серпня Канада пообіцяла спрямувати на програму $500 млн.