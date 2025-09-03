Закупка оружия США для Украины: Эстония присоединится к PURL

Страна Балтии "с радостью" будет участвовать в новой программе по военной помощи Киеву

Алар Карис (Фото: KIMMO BRANDT / EPA)

Эстония присоединится к инициативе PURL по закупке американского оружия для Украины, сообщил президент страны Алар Карис во время пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

"Сегодня я хочу подчеркнуть, что Эстония полностью поддерживает эту инициативу, и мы с радостью будем участвовать в этих усилиях", – рассказал Карис.

Он отметил, что его страна продолжит поддерживать Украину: только в этом году Таллинн потратил 0,3% своего ВВП на прямую военную помощь Киеву (в ближайшие годы Эстония, а также Латвия и Литва обязались выделять по 0,25%).

Политик отметил, что эстонская оборонная промышленность увеличивает кооперацию с украинской.

Карис добавил, что правительство Эстонии готово предоставить войска в "коалицию желающих" для обеспечения будущего мира в Украине: "Мы продолжаем участвовать в этом планировании".

Также он отметил, что Таллин и в дальнейшем будет поддерживать Украину на ее пути в НАТО.