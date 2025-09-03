Закупка оружия США для Украины: Эстония присоединится к PURL
Эстония присоединится к инициативе PURL по закупке американского оружия для Украины, сообщил президент страны Алар Карис во время пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.
"Сегодня я хочу подчеркнуть, что Эстония полностью поддерживает эту инициативу, и мы с радостью будем участвовать в этих усилиях", – рассказал Карис.
Он отметил, что его страна продолжит поддерживать Украину: только в этом году Таллинн потратил 0,3% своего ВВП на прямую военную помощь Киеву (в ближайшие годы Эстония, а также Латвия и Литва обязались выделять по 0,25%).
Политик отметил, что эстонская оборонная промышленность увеличивает кооперацию с украинской.
Карис добавил, что правительство Эстонии готово предоставить войска в "коалицию желающих" для обеспечения будущего мира в Украине: "Мы продолжаем участвовать в этом планировании".
Также он отметил, что Таллин и в дальнейшем будет поддерживать Украину на ее пути в НАТО.
- 2 августа министр обороны Шмыгаль сообщил, что на PURL партнеры уже выделили $2 млрд.
- На следующий день Люксембург сообщил, что присоединится к инициативе.
